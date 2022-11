Confirmado: Juegos gratis del PlayStation Plus en PS4 y PS5 para diciembre de 2022

¡Así es como se despide el año! Los títulos de los videojuegos del servicio de PlayStation Plus que estarán disponibles de forma gratuita a partir de diciembre de 2022 en las consolas de PS4 y PS5, ya fueron confirmados.

De hecho, justo como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, uno de estos juegos que es el plato fuerte, será un recopilatorio de las tres entregas de Mass Effect remasterizadas.

Aunque claro, los tres videojuegos que te presentaremos a continuación, son considerados muy buenos dentro de la franquicia, así que en cuanto los leas, sabrás el por qué te lo decimos.

Juegos del PlayStation Plus gratis en diciembre de 2022

A continuación te presentaremos la breve pero interesante lista de los videojuegos de PlayStation Plus que estarán disponibles de forma gratuita para las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5 entre el 6 de diciembre y el 3 de enero.

Mass Effect Legendary Edition para PS4

Biomutant para PS5 y PS4

Divine Knockout para PS5 y PS4

Juegos gratis del PlayStation Plus de noviembre que aún puedes reclamar

Finalmente, si aún no lo has hecho, déjanos decirte que aún puedes reclamar los videojuegos gratis del PlayStation Plus para las consolas de PS4 y Ps5, eso sí, tienes hasta el 6 de diciembre para aprovechar este beneficio del servicio de suscripción. Estos juegos son los siguientes:

Nioh 2 (PS5 y PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Heavenly Bodies (PS5 y PS4)

¿Cuánto cuesta el PlayStation plus de 12 meses en México?

Al día de hoy, la suscripción anual del servicio de PlayStation Plus tiene un valor de $76.99 USD en el mundo, precio que en pesos mexicanos es un aproximado de $1484.24 MXN. Al suscribirte, tendrás acceso a un gran catálogo de juegos, juegos mensuales, descuentos exclusivos y más.

