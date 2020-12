Cómo ver The Game Awards 2020

La entrega anual de premios de videojuegos de Geoff Keighley, The Game Awards, se transmitirá en vivo el jueves 10 de diciembre a partir de las 6:30 p.m. ET / 3: 30 p.m. PT. El evento principal comienza a las 7 p.m. EST / 4 p.m. PST, después de un pre-show de 30 minutos.

Puedes ver el programa de este año aquí mismo, a través de YouTube. Los Game Awards 2020 también se transmitirán en vivo en Twitch, Facebook Live, Twitter, Steam y otras plataformas.

La edición de este año de The Game Awards promete nuevas revelaciones de videojuegos: "alrededor de 12-15 más o menos", dijo Keighley en una sesión reciente de AMA en Reddit. Si bien muchos siguen siendo secretos, hay algunas revelaciones conocidas: obtendremos una nueva mirada al próximo juego Dragon Age de BioWare, una vista previa del nuevo mapa de Among Us, el juego de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone temporada 1, y algo nuevo de Striking Distance, el estudio fundado en PUBG Corp. por el creador de Dead Space, Glen Schofield.

La Verdad Noticias te informa que los Game Awards también incluirán, ya sabes, premios. (Aquí están los nominados de este año). Los presentadores y artistas programados para aparecer esta noche incluyen a Gal Gadot, Tom Holland, Brie Larson, Reggie Fils-Aime, The Muppets, Stephen A. Smith, Troy Baker, Eddie Vedder de Pearl Jam, Christopher Nolan y Keanu Reeves.

The Game Awards 2020

Los Game Awards de este año se acercan mucho. Por un lado, es un momento positivo para los videojuegos: después de un año difícil para la comunidad, los jugadores, los críticos y los desarrolladores pueden unirse para apreciar los mejores juegos de 2020.

Por otro lado, la forma en que se desarrollen The Game Awards este año podría hacer o deshacer el entorno de juego del próximo año. Los fanáticos de muchas franquicias y géneros necesitan algo que esperar después de las dificultades de 2020. Los Game Awards son tradicionalmente un gran lugar para que las empresas anuncien nuevos proyectos, ya que hay muchos jugadores y grandes nombres en el desarrollo de juegos presentes. La pregunta es, ¿cuánto hay que anunciar para 2021?

2020 ha sido un año inusualmente tranquilo, casi inquietantemente, para la industria del juego en sí (si no exactamente para todos los juegos). Esto se debe a que COVID-19 cerró muchos de los lugares tradicionales para difundir noticias de juegos, ya que el E3 2020 se canceló debido a las preocupaciones iniciales sobre el virus, lo que dejó muchos anuncios potenciales varados.