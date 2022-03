Cómo transferir tu partida guardada de GTA 5 a Xbox Series X/S y PS5

Rockstar Games ha llevado su sandbox de acción más vendido, Grand Theft Auto V, a las consolas PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X/S , extendiendo el título a la última generación. Si bien GTA V ha disfrutado de casi una década en el centro de atención luego de su lanzamiento original en 2013, uno de los mejores juegos de Xbox ahora recibió otra actualización gráfica con nuevo contenido. La actualización paga tiene un costo de $40, aunque una promoción por tiempo limitado redujo el precio en un 50% durante los primeros meses a la venta.

GTA V, ahora "ampliado y mejorado", presenta principalmente el mismo contenido, ahora disponible en una resolución de hasta 4K, con soporte para 60 cuadros por segundo (FPS), trazado de rayos y otras actualizaciones. Rockstar Games permite a los jugadores presentar todo el progreso de la era de Xbox One y PlayStation 4 (PS4), lo que garantiza una transición sin problemas a las últimas consolas. Pero el proceso no es exactamente obvio, y esta guía paso a paso lo hace un poco más fácil una vez que sabe dónde buscar.

¿Cómo funcionan las transferencias de guardado de última generación de GTA V?

¿Cómo funcionan las transferencias de guardado de última generación de GTA V?

Con GTA V moviéndose a Xbox Series X/S y PS5, Rockstar Games permite a los jugadores llevar el progreso actual a las últimas versiones. Si bien la versión de próxima generación del juego está completamente separada de las copias de Xbox One y PS4, hay un proceso manual para migrar los archivos guardados existentes de GTA Online y Story Mode el día del lanzamiento. No es completamente fluido y requiere algo de trabajo para que todo avance, pero garantiza que no perderá ocho años de progreso después del cambio.

GTA V utiliza el servicio Social Club de Rockstar Games, que permite a los jugadores vincular sus cuentas de Xbox y PlayStation a una cuenta central de Rockstar Games, que se utiliza para las transferencias. También es una migración única para GTA Online, lo que significa que solo tiene una oportunidad de transferir sus datos, en caso de que siga progresando en las versiones anteriores de Xbox One y PS4.

Mover el progreso de GTA Online es relativamente simple, con una transferencia remota a la nube a través del servicio Social Club. La transferencia de guardado del Modo Historia sin conexión requiere un poco de trabajo extra, ya que pide a los jugadores que carguen manualmente su archivo de guardado anterior antes de volver a descargarlo en la versión mejorada.

¿Puedo transferir partidas guardadas entre cuentas de Xbox y PlayStation?

Sí, GTA V permite a los jugadores de Xbox One y PS4 traer sus datos guardados de GTA Online e Story a las consolas de próxima generación, independientemente de su consola anterior. Si bien los guardados de Xbox One se pueden transferir a Xbox Series X/S, y los guardados de PS4 funcionan con PS5, Rockstar Games también ofrece una migración entre familias de consolas. Los jugadores de Xbox One pueden pasarse a PS5 y los jugadores de PS4 pueden pasarse a Xbox Series X/S a través de la transferencia única a través del Social Club de Rockstar Games.

¿Puedo transferir el progreso de GTA V para PC a Xbox Series X/S y PS5?

No, GTA V en Xbox Series X/S y PS5 solo permite a los jugadores transferir datos desde las consolas Xbox One y PS4 en el momento del lanzamiento. Rockstar Games ha declarado que no planea permitir transferencias de guardado de PC con estas últimas versiones de consola, aunque permitirá transferencias entre ecosistemas entre las familias de consolas Xbox y PlayStation. Como puede suponer, los guardados de Xbox 360 y PS3 tampoco son transferibles. A continuación, se incluye el desglose completo de los posibles escenarios, que detalla la compatibilidad entre plataformas.

Compatibilidad de transferencia de guardado GTA V.

Cómo transferir partidas guardadas de GTA Online a Xbox Series X/S y PS5

Las transferencias de GTA Online permiten a los jugadores llevar adelante el progreso del modo multijugador de plataformas anteriores a las últimas versiones de consola de GTA V. La función significa que no tendrá que abandonar todos esos años de inversión al mudarse a una nueva plataforma.

Según Rockstar Games, la transferencia única migra sin problemas la mayor parte de la progresión de GTA Online, transfiriendo personajes, progresión, trabajos creados por jugadores y otras recompensas desbloqueables. Si bien tu saldo actual de GTA$ también se transferirá, aquellos que se cambien a una nueva familia de consolas (por ejemplo, que se cambien de PlayStation a Xbox) no verán traducidos los GTA$ comprados. Si bien la moneda ganada no importará la plataforma, es mejor gastar cualquier GTA$ comprado a través de Shark Cards antes de mudarse.

Una vez que sea el momento de mudarse, simplemente conecte su cuenta de Rockstar Games siguiendo los siguientes pasos e inicie GTA V en su consola.

1. Inicie sesión en el sitio web del Social Club de Rockstar Games. Si no tiene una cuenta del Social Club de Rockstar Games, regístrese siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

2. Haz clic en tu foto de perfil para expandir el menú superior derecho.

3. Haga clic en Configuración .

4. Seleccione la pestaña Cuentas vinculadas .

5. Asegúrese de que sus cuentas de Xbox Network y PlayStation Network estén vinculadas a su cuenta de Rockstar Games.

Aquellos que transfieren datos guardados entre las consolas Xbox One y Xbox Series X/S solo requieren una cuenta de red de Xbox.

Aquellos que transfieran datos guardados entre las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 solo requieren una cuenta de PlayStation Network.

Aquellos que transfieran datos guardados entre PlayStation 4 y Xbox Series X/S, o aquellos que transfieran datos guardados entre las consolas Xbox One y PlayStation 5 requieren que ambas cuentas estén vinculadas.

6. Inicie GTA V en su consola PlayStation 5 o Xbox Series X/S. El juego presentará a los usuarios varios pasos en pantalla, detallando qué guardado transferirás a la versión de próxima generación.

Cómo transferir los guardados de GTA 5 Story a Xbox Series X/S y PS5

Cómo transferir los guardados de GTA 5 Story a Xbox Series X/S y PS5.

Migrar la transferencia del modo Historia de GTA V requiere algo de trabajo adicional, cargar los datos guardados de GTA V en la nube del Social Club de Rockstar Games antes de volver a descargarlos en PS5 o Xbox Series X/S. A diferencia de la naturaleza interconectada de GTA Online, el modo historia fuera de línea no está diseñado para sincronizarse con los servidores en línea sin problemas. Necesitarás la versión anterior de GTA V disponible para cargar tus datos del Modo Historia, junto con la versión de próxima generación para descargar tu archivo guardado desde la nube.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las transferencias guardadas para un solo jugador requieren un Social Club de Rockstar Games, registrado en ambas versiones del juego, para entregar el archivo guardado. Rockstar Games también ha detallado cómo mover los archivos guardados de GTA V a las nuevas consolas a través del portal de soporte de Rockstar Games , proporcionando estos prácticos pasos a continuación. Primero, deberá cargar su archivo guardado de GTA V.

1. Inicie sesión en el sitio web del Social Club de Rockstar Games . Si no tiene una cuenta del Social Club de Rockstar Games, regístrese siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

2. Haz clic en tu foto de perfil para expandir el menú superior derecho.

3. Haga clic en Configuración .

4. Seleccione la pestaña Cuentas vinculadas .

5. Asegúrese de que sus cuentas de Xbox Network y PlayStation Network estén vinculadas a su cuenta de Rockstar Games.

Aquellos que transfieren datos guardados entre las consolas Xbox One y Xbox Series X/S solo requieren una cuenta de red de Xbox.

Aquellos que transfieran datos guardados entre las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 solo requieren una cuenta de PlayStation Network.

Aquellos que transfieran datos guardados entre PlayStation 4 y Xbox Series X/S, o aquellos que transfieran datos guardados entre las consolas Xbox One y PlayStation 5 requieren que ambas cuentas estén vinculadas.

6. Abre GTA V en Xbox One o PS4. Aquellos que solo tengan una Xbox Series X/S o PS5 también pueden abrir la versión no mejorada de Xbox One o PS4 en la consola para realizar la transferencia.

7. Carga GTA V.

8. Pausa el juego.

9. Navega a la pestaña Juego.

10. Seleccione Cargar partida guardada.

11. Inicie sesión en su cuenta del Social Club de Rockstar Games.

12. Sigue los pasos en pantalla para seleccionar y cargar tu partida guardada de GTA V. Aparecerá una notificación en pantalla una vez que se complete la carga.

Una vez cargado, descargue su archivo guardado de GTA V en Xbox Series X/S o PS5, siguiendo los pasos a continuación.

Abre GTA V en Xbox Series X/S o PS5. Carga GTA V. Pausa el juego. Navega a la pestaña Juego . Seleccione Descargar Guardar juego . Inicie sesión en su cuenta del Social Club de Rockstar Games . Sigue los pasos en pantalla para seleccionar y descargar tu juego guardado de GTA V. Aparecerá una notificación en pantalla una vez que se complete la descarga.

Una vez completado, GTA V ingresará al Modo Historia, con su archivo guardado transferido ahora disponible en la última versión de Xbox Series X/S o PS5.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!