¿Cómo funciona PlayStation Stars?

Si cuentas con una PlayStation o estás por adquirirla pero no sabes lo que es PlayStation Stars, llegaste al lugar correcto porque aquí en La Verdad Noticias te revelaremos todos los detalles.

Como puedes comenzar a imaginarte, PlayStation ha lanzado un nuevo programa de fidelidad al que decidió llamar precisamente PlayStation Stars, pero... ¿En qué consiste?

Este no es más que un programa varios niveles diseñado para hacer que el uso de la consola y el servicio de PlayStation sea más atractivo para los jugadores y cabe destacar que ya está disponible en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

¿Qué es PlayStation Stars?

Justo como te lo estamos informando, PlayStation Stars es un nuevo programa de fidelización que Sony ha introducido y que permite a los jugadores de PlayStation inscribirse para obtener recompensas por completar retos de distintos niveles de complejidad, como forma de seguir jugando.

El programa es independiente de PlayStation Plus, la plataforma multijugador y online de Sony, así que no, no es necesario pagar por PlayStation Plus para poder acceder a PlayStation Stars, lo cual es bastante llamativo. No obstante, tendrás que registrar tu cuenta, ya que no hay ninguna inscripción automática en este momento.

Por ahora, no hay limitaciones de hardware, así que ni siquiera necesitas una PlayStation 5 o una PlayStation 4 para unirte.

Disponibilidad de PlayStation Stars y otros detalles

PlayStation Stars ya se ha lanzado en Europa, Asia (incluido Japón), América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Si te encuentras en alguna de esas zonas, deberías consultar tu aplicación de PlayStation para ver si tiene una nueva sección que explorar y a la que apuntarte.

Cómo unirse a PlayStation Stars

Puedes inscribirte en PlayStation Stars a través de la app de PlayStation, donde tiene una nueva sección.

También puedes hacerlo a través del sitio web principal de PlayStation, en caso de que prefieras hacerlo en tu ordenador de sobremesa o portátil.

¿Cómo puedo ganar recompensas en PlayStation Stars?

Playstation Stars ofrece retos y misiones regulares en los que participar, algunos de los cuales son tan sencillos como jugar a cualquier juego una vez al mes. Otros serán más complicados, ya que te pedirán que resuelvas acertijos para saber qué juegos tienes que jugar.

Cabe destacar que PlayStation afirma que se añadirán a Stars nuevas campañas en las que participar con bastante regularidad, así que deberías tener cosas que hacer todo el tiempo. Además, se te asignará uno de los cuatro niveles de estado en función del número de juegos que tengas y de los trofeos que hayas conseguido en ellos.

¿Qué recompensas tiene PlayStations Stars?

Sony ha detallado tres tipos principales de recompensas que se pueden obtener a través de PlayStation Stars. La primera es la más sencilla: puntos que puedes gastar en PlayStation Store para obtener pequeños descuentos en los juegos o DLC que compres.

La segunda es el acceso a productos reales en PlayStation Store, incluyendo juegos completos y la tercera opción consiste en coleccionables digitales. Y tú... ¿Ya tienes una cuenta de PlayStaion Stars?

