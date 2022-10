Cómo están conectados Cyberpunk 2077 y Cyberpunk: Edgerunners

Cómo están conectados CP 2077 y Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners es una de las mejores piezas de ficción cyberpunk que ha aparecido en bastante tiempo.

El increíble trabajo de Studio Trigger ha sido apreciado por muchos por lo cautivador que es realmente el núcleo emocional de la serie, al dar una mirada brutal a la sórdida parte inferior de Night City y cómo las personas se han acostumbrado a vivir en este paisaje urbano distópico.

Edgerunners es bastante independiente, y las personas que no han jugado Cyberpunk 2077 realmente no se perderán nada al ver este increíble anime.

Sin embargo, los fanáticos del videojuego notarán varias conexiones con el anime que hacen que este programa sea aún más memorable.

La presencia de personajes como Adam Smasher conecta al anime con el juego.

La Funcionalidad del Sandevistan. Hay varias cibernéticas que puedes usar en Cyberpunk 2077 para hacer que el combate sea más atractivo. Uno de estos es el Sandevistan, que es bastante brillante ya que esencialmente ralentiza el tiempo para todos mientras te permite moverte a un ritmo normal.

El Sandevistan tiene un enfoque principal en Cyberpunk: Edgerunners, con David esencialmente confiando en este mod para la mayor parte del anime. Es genial ver una representación animada de una de las mejores modificaciones cibernéticas del juego.

Ver a Rogue en el Más Allá. Rogue es uno de los amigos más antiguos de Johnny, y termina apoderándose de Afterlife y sirviendo como uno de los reparadores más populares de Night City. Realmente no tiene un papel que desempeñar en el anime, aunque todavía hace una breve aparición.

Esto ocurre cuando David se dirige al Más Allá y evita que Rebecca se vuelva demasiado violenta con sus gorilas. Comparten un guiño de aprecio hacia Rogue, cuya apariencia seguramente será un placer para los fanáticos de los videojuegos.

Claire Russell sigue trabajando de camarera en el más allá. Claire Russell es una camarera bastante legendaria en el más allá y con quien V puede tener algunas interacciones significativas.

También es una figura central en The Beast in Me, una misión en la que debes completar una serie de carreras antes de ayudar a Claire a vengarse del hombre que mató a su marido.

En Cyberpunk: Edgerunners, puedes ver a este personaje de fondo cuando David y su grupo se dirigen al Más Allá. Es un guiño sutil a este personaje en un anime en el que realmente no tiene un papel importante que desempeñar.

Más conexiones entre Cyberpunk 2077 y Cyberpunk: Edgerunners

La leyenda que es Adam Smasher. Quizás la mayor conexión entre Edgerunnners y Cyberpunk 2077 es la existencia de una de las figuras más legendarias de Night City, Adam Smasher.

Este personaje es uno de los mercenarios más poderosos de todo el juego, y de alguna manera ha sido completamente equipado con cibernética sin que cambie su personalidad radicalmente. Es contratado por clientes de alto perfil como Arasaka para proteger a su valiosa clientela.

Al final de Cyberpunk: Edgerunners, David se sacrifica para ganar algo de tiempo y ayudar a Lucy y al resto a escapar del inmenso poder de Adam Smasher.

Demostró no ser rival para esta bestia absoluta, que rápidamente diezmó a David... aunque el protagonista todavía tenía una sonrisa en su rostro antes de recibir el golpe final.

Llegar a escuchar a Wakako Okada por un breve momento. Hay muchos reparadores repartidos por Night City que proporcionan a V una letanía de contratos para completar, de modo que puedan obtener una tonelada de remolinos.

Uno de estos arregladores con los que interactuarás bastante es Wakako Okada, que es uno de los personajes más populares del juego.

Okada también aparece en Cyberpunk: Edgerunners. Si bien puede ser más un cameo vocal que cualquier otra cosa, sigue siendo un buen regalo que los fanáticos del videojuego pueden disfrutar un poco.

Una mirada al bar de Lizzie. Lizzie's Bar es donde está estacionado el Mox. Conoces a Evelyn Parker allí por primera vez, y también te presentan a Judy Alvarez. Es una barra bastante memorable que también tiene un cameo en Cyberpunk: Edgerunners.

Echar un vistazo a este club de braindance es un gran momento, especialmente dada la importancia de este club en los eventos de Cyberpunk 2077. Es una de las muchas razones por las que tanta gente considera que Edgerunners es una gran adaptación.

La aparición de todas las principales pandillas. Hay varias pandillas presentes en Night City, todas las cuales tienen sus propias características distintivas y áreas de control.

Ver a los animales, Maelstrom, Tyger Claws y otras pandillas similares hace que los jugadores de Cyberpunk 2077 reconozcan la estética icónica de estos pandilleros.

Mientras tanto, las personas que vieron Edgerunners como su primer vistazo al mundo de Cyberpunk 2077 pudieron ver cuán violenta es realmente Night City. Los pandilleros no tienen problemas para llevar a cabo niveles atroces de violencia en las calles, matando a civiles inocentes en el proceso.

La increíble atención al detalle cuando se trata de la estética del juego. La gran cantidad de pequeñas formas en que Cyberpunk: Edgerunners hace referencia al juego es bastante sorprendente.

Todo, desde el sonido de una llamada telefónica hasta el diseño del HUD de una persona, es sorprendentemente similar al juego, lo que le da más credibilidad a este anime como adaptación.

Además de eso, las diversas ubicaciones dentro y alrededor de Night City que se han mostrado en el juego muestran una increíble atención a los detalles.

Realmente se ven como recreaciones 1: 1 y, al mismo tiempo, tienen un estilo visual distintivo propio, lo que eleva Cyberpunk: Edgerunners a un nivel completamente nuevo.

