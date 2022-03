¿Cómo encontrar a Jangmo-o en Pokémon Go Season of Alola?

Pokémon Go Season of Alola, desarrollado por Niantic, le da la bienvenida a más Pokémon de la séptima generación durante este año, entre estos nuevos seres se encuentra Jangmo-o, que brinda a las y los jugadores acceso a uno de los Pokémon más fuertes de Sol y Luna, Kommo-o.

Este tipo dragón/lucha tiene el potencial de ser una gran amenaza en las competencias de alto nivel de la Liga Combates Go y, como mínimo, será una gran adición a cualquier equipo normal. Sin embargo, capturar a Jangmo-o no es tan sencillo como parece.

Para encontrar a este nuevo personaje de Pokémon Go, Niantic lo ha colocado en huevos de 10 km. aunque esto no es tan grave, ya que incubar un Jangmo-o de estos huevos te dará más caramelos que atrapando a uno, pero no está garantizado que eclosione uno y aún tendrás que incubar varios para evolucionarlo incluso una vez.

La evolución de Jangmo-o de Pokémon Go Alola te tomará tiempo

Esta es la evolución que consigue Jangmo-o/Foto: AS

Como referencia, la evolución de Jangmo-o a Hakamo-o exige 25 caramelos de Jangmo-o, mientras que la evolución a Kommo-o requiere 100 caramelos adicionales. Y, a diferencia de Rockruff, Jangmo-o actualmente no está disponible como shiny.

Esto elimina cualquier bonificación potencial al intentar incubar tantos tipo dragón. Además, junto con la exclusividad del huevo, probablemente cambiará en un evento futuro. Hasta entonces, cuando encuentres el huevo debes ponerte a incubar para obtener lo beneficios.

Recordemos que en Pokémon Go Season of Alola nos podemos encontrar a nuevos personajes, aunque el Pokémon Comfey está disponible exclusivamente en Hawaii.

¿Cuántos pokemones tiene Go?

Alola es la más reciente temporada del juego/Foto: AS

Actualmente hay representadas 693 especies de Pokémon, incluyendo formas regionales, desde la primera hasta la séptima generación que encontramos ahora en la Temporada de Alola.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Pokémon Go ya tiene más de cinco años disponible tanto para sistemas operativos Android como iOS, y sigue siendo uno de los juegos más populares para los fans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!