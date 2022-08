Clip de Elden Ring destaca uso perfecto del velo de Mimic durante la pelea PvP

Clip de ER destaca uso perfecto del velo de Mimic durante la pelea PvP

Para muchos jugadores de Elden Ring que completaron el juego, se convirtieron en Elden Lord o lograron cualquiera de los otros finales del juego, el PvP para el juego puede brindar una capa adicional de desafío.

Las invasiones y los duelos en la Academia Raya Lucaria son las principales formas en que los jugadores pueden participar en el PvP de Elden Ring, lo que les permite probar el poder de su Deslustrado contra la construcción de otro fanático.

Así es el uso que los jugadores han dado al Mimic Veil en PvP.

Durante un tiempo, algunos no querían participar en el modo PvP y multijugador de Elden Ring debido a habilidades dominadas como Bloodhound Step y Rivers of Blood.

Sin embargo, en el último parche para Elden Ring, se han realizado algunos cambios importantes tanto en esas habilidades como en el modo multijugador del juego en general, lo que les ha dado una nueva razón para probar su construcción contra la gran comunidad de jugadores.

Jugador muestra uso del Mimic Veil en PvP de Elden Ring

Un fan, conocido como BobsVegans en Reddit, mostró recientemente la diversión que tuvo con el modo multijugador de Elden Ring, incluido el uso perfecto del elemento Mimic Veil.

El Mimic Veil en Elden Ring es un elemento que permite al jugador disfrazarse como parte del entorno.

En el caso de BobsVegans, luego de derrotar a un anfitrión durante una invasión, usaron Mimic Veil para intentar ganar algunos puntos de estilo adicionales después de vencer a su oponente.

Sin embargo, para sorpresa de BobsVegans, se convirtieron en lo mejor posible cuando usaron el Mimic Veil, una lápida que marcaba el lugar de la muerte de su oponente.

Los jugadores de Elden Ring encontraron que esta transformación perfecta de Mimic Veil era tanto un momento hilarante como una extraña muestra de respeto por el oponente de BobsVegans.

Al plantar una lápida junto al lugar donde murieron, muchos fanáticos notaron que esto sería lo más cerca que la mayoría de Tarnished llegaría a un entierro adecuado.

Como dice la tradición de Elden Ring, los Deslustrados no son mirados con cariño en las Tierras Intermedias y es muy poco probable que sean recordados en la muerte, lo que hace que el uso del Mimic Veil por parte de BobsVegans sea un momento divertido y también uno que muestra una buena cantidad de respeto. para sus compañeros empañados.

Además de usar Mimic Veil para obtener algunos puntos de estilo adicionales luego de una invasión exitosa, otros jugadores lograron usar el elemento de diferentes maneras.

Un paciente jugador de Elden Ring usó Mimic Veil con gran éxito en el PvP del juego, mientras esperaba que su oponente pasara junto a él antes de lanzar un ataque sorpresa.

Con tantos elementos para usar en Elden Ring, los jugadores seguramente encontrarán otras formas de crear momentos PvP divertidos e interesantes.

Elden Ring está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

