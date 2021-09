Castlevania Advance Collection ya está a la venta para estas plataformas

La semana pasada un registro de la Castlevania Advance Collection reveló que la colección está planeada para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC, y este jueves Nintendo Direct confirmó la noticia y dejó en claro que el compilatorio ya está disponible también en Steam.

El paquete, que fue lanzado oficialmente este 23 de septiembre, reúne videojuegos que salieron originalmente en Game Boy Advance: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y el elogiado Aria of Sorrow. Adicionalmente, se suma Dracula X, el port de Rondo of Blood que fue lanzado en Super Nintendo.

Se esperaba que Castlevania Advance Collection incluyera únicamente los tres juegos de la serie que Konami lanzó para la serie Advance, sin embargo Dracula X fue lanzado originalmente para Super Nintendo.

Lanzamiento Castlevania Advance Collection

Konami no ha realizado ningún tipo de anuncio de manera oficial, pero esta no es la primera vez que tenemos información de la Advance Collection. En junio se realizó un registro en el sistema de clasificación de Australia, y una semana después en el de Corea del Sur

Si bien el primer registro solo hablaba de un juego multiplataforma y el segundo lo registraba como un juego de PC, ahora gracias al Comité de Taiwán sabemos exactamente a qué consolas va a llegar la colección.

De acuerdo a la descripción de la Castlevania Advance Collection en el nuevo registro, esta incluirá una colección de arte inédito, además de la función de rebobinar y otras que buscan hacer de la experiencia más agradable.

Castlevania temporada 5

Castlevania no tendrá quinta temporada.

La serie animada de Castlevania de Netflix ya es una de las más impactantes de los últimos años en Occidente, recuperando lo que Konami había creado para Nintendo para los fanáticos del videojuego, pero en formato de streaming.

Sin embargo, Netflix anunció semanas antes del estreno de la temporada 4 que no habrá una temporada 5 de Castlevania, pues la más reciente es la última que la plataforma tenía preparada, por lo que no deberíamos esperar ninguna ampliación.

