Cartucho del primer "The Legend of Zelda" se subasta por más de 2 mdp.

Se aproxima una nueva venta millonaria de un cartucho de la NES. Se trata de la subasta de una edición del primer The Legend of Zelda que no ha sido abierta y corresponde a una edición de 1987, un año posterior a su lanzamiento.

De momento la puja va en 110 mil dólares, algo más de 2,178,055 pesos mexicanos, una cifra que puede incrementar considerablemente debido a que hacen falta cinco días para que la venta termine, por lo que todavía podría ser más costoso el cartucho de NES.

La Verdad Noticias informa que lo alto del valor del videojuego de Nintendo se debe a diversas razones, primero porque no ha sido destapado, además hace parte de la producción inicial y tiene una valoración de Rev-A por haber sido fabricada solo durante unos meses.

¿La segunda subasta más cara por un videojuego?

Es importante mencionar que esta podría ser la segunda venta más cara de este tipo en los videojuegos, debido a que hace un tiempo se subastó un cartucho de Super Mario Bros., de similares condiciones, y el precio final fue de 660.000 dólares, cerca de 13,072,752 pesos mexicanos.

El exorbitante precio tiene sentido si se considera que el cartucho es el segundo más valioso del mundo, únicamente por detrás de otro conocido como NES TM que pertenece a la primer producción del videojuego. En este caso, parece que no va a salir a la venta, así que sin duda este que sí se está subastando parece una interesante apuesta.

¿Cuántos The Legend of Zelda hay?

The Legend of Zelda es una saga basada en videojuegos creada por Nintendo, con títulos desde 1998 y que actualmente cuenta con un total de 46 juegos para Wii U, Switch, Nintendo 3DS, NDS, Wii, GameCube, GameBoyAdvance, Nintendo 64.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es considerado por muchos como uno de los mejores juegos no solo de Nintendo, sino de todos los tiempos. La mayoría de las encuestas probablemente lo consideran el mejor de la serie. Ocarina of Time introdujo a Zelda a la era 3D, lo que la sitúa en la evolución más importante de la franquicia de videojuegos.

