Cartucho de “The Legend of Zelda” rompe récord de venta en subasta

El cartucho de la edición del primer “The Legend of Zelda” fue vendido el viernes por una suma “récord” nunca antes registrada en una subasta de videojuegos. El videojuego para las antiguas consolas Nintendo NES hizo historia, según anunció en un comunicado la casa de subastas Heritage Auctions.

El videojuego fue vendido en 870.000 dólares, suma superada por el precio inicial con el fue anunciado esta pieza que todavía permanece sellada en su embalaje original.

En días recientes la compañía anunció que el cartucho del primer "The Legend of Zelda" se subastaría por más de 2 mdp, sin embargo, esta pieza datada de 1987 superó las expectativas de los organizadores, pues los compradores no escatimaron en su adquisición.

Según la casa de subastas, la venta del cartucho de Zelda se trató de un "récord mundial para un videojuego", superando incluso la venta, en abril pasado, de un cartucho del videojuego Super Mario Bros para Nintendo NES que data de 1986, comercializado en 660.000 dólares.

La pieza para NES pertenece a una producción inicial sellada con valoración Rev-A por haber sido fabricada solo durante unos meses, lo que lo convertiría en el segundo cartucho más valioso del mundo, únicamente por detrás de otro conocido como NES TM que pertenece a la primera producción del juego.

¿Cuántos The Legend of Zelda hay?

Con una mezcla de aventura, acción y exploración en un universo de magia, Zelda es uno de los títulos más significativos de la historia de los videojuegos creada por Nintendo. Recordemos que la compañía aún conserva este videojuego en su catálogo para la consola Switch.

“The Legend of Zelda” es una saga de videojuegos con títulos desde 1998 y que actualmente cuenta con un total de 46 juegos para Switch, Nintendo 3DS, NDS, Wii, GameCube, Game Boy Advance, Nintendo 64. ¿Eres fan de este videojuego? ¿Pagarías millones por un cartucho? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

