Cara de Enderman de Minecraft

El Enderman de Minecraft es un mounstro poco común de estatura alta, delgada y de color negro con ojos rosados. Es originario de la dimensión del End, puede teletransportarse y agarrar una serie de bloques.

Los Enderman son criaturas neutrales, lo que significa que no atacarán a menos que sean provocados por un jugador o mob, o haciendo contacto visual con ellos desde una distancia de 64 bloques o menos.

Si deseas conocer más acerca de los personajes de Minecraft, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuál es el objetivo principal de Enderman y la forma en que puedes hacerte amigo de ellos.

¿Cómo te haces amigo de un Enderman?

Para evitar que un Enderman te ataque mientras juegas Minecraft es recomendable ponerse una calabaza en el casco de la armadura. Cuando cualquier cosa lleva una cabeza de dragón, Enderman te seguirá, pero no te matará o no le harán nada, le gustaría usar una calabaza tallada. También sería genial si te elevan en el aire mientras usan la cabeza (cuando no te mueves).

¿Qué dice Enderman?

Si se invierte cuando Enderman habla, se puede entender que dice: "Hi" y "Whats up". En versiones anteriores, los Endermans emitían sonidos de Zombies. Cuando se mata a un Enderman de Minecraft, este grita de una manera extraña y, cuando desaparece, se oye un grito similar cuando se está cerca del portal del Nether.

¿Cuál es el objetivo del Enderman en Minecraft?

Habitualmente, los Enderman recogen bloques y los ponen donde quieren (independientemente de si fueron previamente colocados allí o el jugador los puso). La distancia a la que pueden quitar y colocar bloques, es similar a la del jugador de Minecraft, más o menos hasta 5 bloques de distancia.

Ataca cuando el jugador le ataca, le mira fijamente al hitbox de su cara, o cuando el jugador u otro mob le ha disparado (aunque si le disparas, se teletransporta hacia otro lugar). Su comportamiento como mob pasivo o neutral consiste en caminar, teletransportarse, y mirar a lugares al azar, como cualquier mob, sólo que él tiene la capacidad de teletransportarse.

Si un jugador, un objeto, o un mob se le acerca muy rápidamente, se tele transportará hacia atrás, al igual que si el el Enderman de Minecraft, cuando tiene comportamiento hostil, y corre hacia el jugador igual de rápido, hará teleport hacia algún otro lugar.

