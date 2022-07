Call of Duty agrega skin del perro de un jugador a Warzone y Vanguard

COD agrega skin del perro de un jugador a Warzone y Vanguard

Los aspectos de Call of Duty: Warzone y Vanguard son cada vez más experimentales.

Hasta ahora, el lado Battle Royale del juego ha visto grandes y monstruosos Godzilla, titanes desnudos, osos de peluche tiernos pero diabólicos, y Scream inquietantemente ridículo y pieles llameantes de Jack-O-Lantern. Ahora, es posible que obtengamos uno que los supere a todos.

Raven Software, los desarrolladores principales bajo las ramas del árbol de Activision para Warzone, ahora han insinuado su próxima máscara ambiciosa, y es un buen chico.

Tras el lanzamiento de Mercenaries of Fortune Operators en la temporada 4, coincidiendo con Fortune's Keep, un fanático ha logrado una franquicia por primera vez disfrazando a su perro con los mismos atuendos, y a Raven Software le gusta. Mucho.

Rafi es el perro en el que se basa la nueva skin de Warzone y Vanguard.

No se puede criticar el gusto de Raven, ya que Rafi es un hermoso perro con un gran gusto para los juegos. Pero ahí tampoco es donde terminan las caricias.

En su última publicación de blog para detallar la actualización de mitad de temporada de la Temporada 4, Raven Software también reveló que Rafi se ha unido a la alineación de Mercenaries of War y llegará al juego el 26 de julio.

Rafi aterrizará tanto en Warzone como en Vanguard junto con los aspectos cruzados de Terminator T-1000 y T-800 y una nueva cara en Task For Immortals llamada Ikenna Olowe.

La skin de perro para Call of Duty Warzone y Vanguard

Todavía no está claro en qué operador se colocará la cara de Rafi, pero la bestia parecida a un lobo huargo de Game of Thrones ciertamente se ganará un lugar en los corazones de los fanáticos de Call of Duty.

Con esperanza, Rafi liderará una manada de perros de ataque en su experiencia multijugador de Vanguard u olfateará a los campistas de Caldera en Warzone.

