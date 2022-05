Call of Duty Zombies debería traer de vuelta a Dr. Monty y The Shadow Man

COD Zombies debería traer de vuelta a Dr. Monty y The Shadow Man

Call of Duty Zombies pasó por un período interesante pero difícil durante el ciclo de vida de Black Ops 4.

El juego no solo se lanzó un mes antes de lo habitual, lo que provocó una gran cantidad de errores y bloqueos, sino que también se realizaron cambios controvertidos en las ventajas icónicas de Call of Duty Zombies.

El juego también intentó concluir la amada historia de Aether y, al mismo tiempo, comenzar un nuevo capítulo en Chaos Story.

Teniendo en cuenta que la Historia del Caos permanece inconclusa, es claro que este enfoque no fue fructífero.

Dr. Monty y The Shadow Man, dos personajes con historias inconclusas que los fans quieren de vuelta.

Con la historia de Aether aún en marcha, a la gente solo le importaba lo que estaba pasando con Primis y Ultimis.

A pesar de esto, todo el presupuesto y los nuevos recursos se destinaron a la historia del Caos, lo que condujo a mapas únicos, mientras que la historia del Éter terminó con nuevas imágenes de los antiguos.

Está muy claro que Treyarch no tuvo el tiempo ni el presupuesto para concluir correctamente la historia de 10 años que había elaborado, algo que brilla claramente a través del uso que hace Black Ops 4 del Dr. Monty y Shadow Man.

La única aparición de Shadow Man en Call of Duty: Black Ops 4 Zombies fue ciertamente genial.

Después de completar la misión principal de Blood of the Dead, las radios ocultas del mapa revelaron la voz de Shadow Man, lo que demuestra que estaba guiando los eventos del Mob of the Dead original.

Si bien la revelación de que orquestó la versión infernal de Alcatraz fue divertida, los fanáticos nunca recibieron respuestas adecuadas sobre cuál era realmente su relación con el Doctor Monty.

Con Monty describiendo al Hombre de las Sombras como su "otra mitad", alguna vez podrían haber sido el mismo ser o haber estado en una relación romántica.

Sería interesante un poco más de historia de fondo para los personajes, y esto solo puede suceder trayendo a uno de ellos de vuelta en un juego futuro.

Dado que Shadow Man aparentemente murió cuando se destruyó la llave de invocación, sería mucho más fácil traer de vuelta a Monty.

Piden que Call of Duty Zombies trate la historia con respeto

Un personaje tan interesante merece más que sentarse al margen mientras lo golpean, y un modo futuro de Call of Duty Zombies debería esforzarse por arreglar la conclusión débil de su historia.

A pesar de que el Doctor Monty es un ser divino con un conocimiento y un poder casi ilimitados, su única aparición en Black Ops 4 se produce durante Alpha Omega.

No dice una sola palabra, sino que toma su forma de Apothicon y mata enojado al Dr. Maxis, el padre de Samantha Maxis.

Si bien a los fanáticos se les prometió la oportunidad de verla vengarse de Monty, esto nunca llega, ya que el antagonista que usa bufanda no tiene ningún impacto en los eventos de Tag Der Toten.

Si bien el silencio del personaje estaba relacionado con el hecho de que nunca se le pidió al actor de Monty, Malcolm McDowell, que regresara (probablemente debido al desarrollo acelerado y al bajo presupuesto), fue una pena que el personaje nunca tuviera una despedida adecuada.

Monty estuvo fuertemente configurado en todo Black Ops 3 Zombies, y escucharlo interactuar con personajes como Richtofen nuevamente habría sido increíblemente memorable.

Además, una pelea de jefe adecuada contra el todopoderoso Monty habría tenido sentido como un verdadero final para Zombies, pero en cambio, los fanáticos obtuvieron una secuencia de supervivencia anticlimática.

Aunque Shadow Man fue derrotado en el huevo de pascua de Revelations, podría haberse unido a Monty en el mapa de la Gran Guerra, muy burlado, que los fanáticos nunca tuvieron la oportunidad de jugar.

Este mapa habría visto a los jugadores retroceder en el tiempo para manejar las copias originales de los pentagramas de Origins mientras les permitía luchar contra las criaturas Apothicon junto con los muertos vivientes, y habría sido una forma emocionante de concluir la historia de Aether.

Si bien las escenas con Primis y Ultimis en el bosque estaban bien escritas, una despedida más memorable para Monty y Shadow Man habría hecho que el final fuera mucho mejor.

Como tal, la próxima iteración de Call of Duty Zombies debería encontrar una manera de traerlos de vuelta al redil, rectificando el mayor error cometido con el final de la historia de Aether.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Call of Duty como que COD 2024 traería de nuevo los lanzamientos anuales de Treyarch.

