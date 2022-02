Call of Duty: Warzone experiences será desarrollado por Infinity Ward

Los fanáticos de Call of Duty finalmente recibieron la confirmación oficial de que Infinity Ward tomará las riendas de la próxima entrega de la franquicia, además de las actualizaciones de Warzone del año.

Activision Blizzard compartió la noticia en su último informe de ganancias este 3 de febrero. Poco después de la publicación del informe, Infinity Ward tuiteó que "pronto llegará una nueva generación de Call of Duty".

“El desarrollo de las experiencias premium y Warzone de este año está siendo liderado por el renombrado estudio Infinity Ward de Activision”, dice el informe de ganancias de Activision Blizzard. “El equipo está trabajando en el plan más ambicioso en la historia de la franquicia, con una innovación líder en la industria y un entorno de franquicia muy atractivo”.

Call Of Duty: Warzone experiences

Una nueva generación de Call of Duty llegará pronto.

Con Infinity Ward una vez más a cargo, Activision Blizzard buscará aumentar las ventas de Call of Duty en comparación con Call of Duty: Vanguard del año pasado, que estaban a la zaga del Call of Duty Black Ops: Cold War de 2020.

Sin embargo, el año no fue tan malo para la marca Call of Duty, ya que la versión móvil reportó un crecimiento de más de mil millones de dólares gastados por los clientes en el juego durante todo el año.

Hay muchos rumores en torno al próximo juego Call of Duty de Infinity Ward que traerá de vuelta los mapas de Modern Warfare 2 a la arena de Warzone, pero los fanáticos deberán esperar hasta finales de este año para confirmar lo que está por venir.

CoD no dejará Sony

Call of Duty no se volverá exclusivo de Xbox.

Luego de que Microsoft compró Activision Blizzard por cerca de 70 mil millones de dólares, una de las mayores incertidumbres era qué iba a pasar con CoD, toda vez que existía la posibilidad de que la franquicia se volviera exclusiva de Xbox.

Afortunadamente para quienes han hecho la inversión en una consola de Sony, Phil Spencer, director de Xbox, dijo en una entrevista reciente que los planes son revivir franquicias olvidadas de Activision, pero Call of Duty se queda en Sony. La Verdad Noticias.

