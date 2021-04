Call of Duty: Warzone, así responde Activision a filtraciones de nuevo mapa

Activision se ha dedicado con ahínco a retirar de internet los vídeos que muestran la filtración del nuevo mapa de Call of Duty: Warzone llamado Verdansk y que al parecer tendrá una estética de la década de los ochentas.

Con solicitudes de eliminación Activision ha retirado los vídeos que muestran la filtración del nuevo mapa de Call of Duty: Warzone.

Esta no es la primera vez que Activision elimina con estas solicitudes material que se ha filtrado en redes y está lejos de ser la única compañía en hacerlo como ha demostrado Sony y Nintendo en casos anteriores.

No se espera este nuevo mapa del popular juego de Activision sino hasta el 22 de abril cuando comienza la terra temporada de Call of Duty: Warzone en PS4, Xbox One y Windows.

Entre las mejoras que la compañía de videojuegos dio a este mapa se encuentran un campamento militar más grande, un puente donde se ubica la presa y un avión intacto en el aeropuerto.

¿Cuáles son los requisitos de CoD: Warzone?

Si bien está disponible para las consolas PS4 y Xbox One la versión para PC de Call of Duty: Warzone tiene los siguientes requisitos para jugar:

Windows 7 o 10 de 64 bits.

Intel Core i3 o AMD FX.6300.

8 GB de RAM.

175 GB de espacio en disco.

Compatibilidad con DirectX 12.

Conexión a internet

Tarjeta de vídeo NVIDIA GeForce GTX 670 o 1650 o Radeon HD 7950.

Respecto a los requisitos para jugar la versión Ultra RTX del popular título de Activision los requisitos son estos:

Intel i7-9700K o AMD Ryzen 2700X

16 GB de RAM.

Tarjeta de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Es así que Activision se encuentra retirando de manera activa las filtraciones del nuevo mapa de Call of Duty: Warzone. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada oficial de este para traerte lo más reciente.

