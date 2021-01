Call of Duty: Warzone Glitch hace que la música se reproduzca sin cesar

Algunos jugadores desafortunados de Call of Duty: Warzone pueden encontrar que puede haber demasiadas cosas buenas, ya que un error hace que se escuche música incluso después de que los jugadores abandonan sus vehículos.

Aunque la falla puede ser divertida al principio, los fanáticos de Call of Duty: Warzone pueden encontrarla un poco más desagradable cuando se dan cuenta de cuánto afecta su estrategia.

Error en Call of Duty: Warzone

El error musical de Call of Duty: Warzone apareció por primera vez en el juego en octubre, distrayendo a los jugadores antes de que Call of Duty: Black Ops Cold War incluso se lanzara. La falla, que se activa de forma completamente aleatoria cuando los jugadores que escuchan música salen de su vehículo, afecta a escuadrones enteros y hace que escuchen la música con licencia del juego. Ya sea Skrillex, DMX o bandas sonoras de los juegos clásicos de Call of Duty, la función War Tracks de Call of Duty: Warzone parece tener un error sin resolver.

Si bien son los vehículos de Call of Duty: Warzone los que inicialmente desencadenan el problema, destruirlos no hace nada, dejando a los jugadores atascados para lidiar con los sonidos de la música, lo que afecta en gran medida su capacidad para escuchar los pasos. La última aparición del error hace que Redditor ThePartsGuy se burle del problema, ya que él y su escuadrón se ven afectados por el problema. Mientras ThePartGuy "vibra" con la música, su grupo de amigos está menos entusiasmado, gritando "cállate" a sus copias del juego.

Call of Duty: Warzone ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

Finalmente, la canción Bangarang llega a su fin, lo que lleva al grupo de jugadores a pensar que su sufrimiento ha llegado a su fin y que el sonido del partido volvería a la normalidad. Sin embargo, después de una breve pausa, regresa más música dubstep, y el juego simplemente pasa a la siguiente canción con licencia en la lista de reproducción. Si bien los jugadores, afortunadamente, no tenían el paquete de música Call of Duty: Black Ops Cold War que incluye a Rick Rolling, es probable que hayan visto un final desafortunado debido a su partido por un error igualmente divertido y frustrante.

Sin embargo, dado que el error de la música ha estado en el juego durante tanto tiempo, los que experimentaron el problema publicaron algunas sugerencias en la sección de comentarios de la publicación de ThePartGuy. Aparentemente, los jugadores pueden solucionar este problema de Call of Duty: Warzone volviendo a un vehículo y apagando War Tracks. Sin embargo, si no hay ninguno cerca, otra opción hace que los fanáticos de Battle Royale hagan una pausa y accedan a sus configuraciones. A partir de ahí, solucionar el problema es tan simple como bajar el volumen de War Tracks a 0.

Si bien sería bueno ver una solución oficial, al menos los jugadores han ideado algunas soluciones efectivas para el problema. Sin embargo, por ahora, es posible que los jugadores quieran evitar el uso de las pistas de guerra de los pases de batalla de Call of Duty, ya que hacerlo podría evitar un gran dolor de cabeza antes de que suceda.

TE RECOMENDAMOS LEER: Reportan que CoD: Warzone agregará una característica muy pedida por los fans

La Verdad Noticias te informa que el juego de Call of Duty: Warzone ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.