Call of Duty: Warzone Exploit hace que los jugadores sean invencibles

Call of Duty: Warzone tiene otro error que hace que los jugadores pasen momentos difíciles con las entregas de carga. Los jugadores pueden fallar accidentalmente dentro de estos Loadout Drops y disparar a otros jugadores mientras son invisibles e invulnerables.

Loadout Drops puede fallar y actuar como un búnker donde los jugadores pueden engancharse accidentalmente, invisibles para otros jugadores. Una vez dentro de Loadout Drop, los jugadores pueden sentarse y ver a los jugadores a su alrededor mientras disparan a los enemigos desde el interior. Esto lleva a que algunos jugadores abusen de la falla, disparando a otros jugadores mientras son invencibles, mientras están dentro del Loadout Drop. Call of Duty: Warzone no es ajeno a errores como este. En noviembre, los jugadores podían pararse debajo de un Loadout Drop y hacer que se fusionara con ellos mientras caía del cielo.

Los jugadores podían ver y disparar a otros jugadores enemigos, al igual que este exploit. Aunque ese error se corrigió, todavía hay algunas circunstancias extrañas que accidentalmente permiten a los jugadores fallar dentro de Loadout Drops. Con 85 millones de jugadores en todo el mundo, los jugadores de Call of Duty: Warzone seguramente encontrarán un error, eventualmente.

Los jugadores encontraron un error en el juego con los Dropout

Un usuario de Reddit envió un clip de ellos tropezando accidentalmente con este error en particular. Al abrir el menú de equipamiento, el usuario recibió un disparo y fue derribado en el Dropout Drop. Esto provocó un fallo en el jugador dentro del Loadout Drop, donde dejó de recibir daño y pudo disparar a otros jugadores mientras era invencible.

Exploiots revolucionarios en Call of Duty: Warzone

No es la primera vez que el juego Battle Royale gratuito en línea se ha topado con exploits revolucionarios. De hecho, en los últimos meses, el juego se ha enfrentado a problemas de invisibilidad con sus aviones, lo que ha provocado la eliminación de los helicópteros del juego por completo antes de que llegara demasiado lejos. Este fue el peor ataque al que se había enfrentado el juego desde su lanzamiento.

Raven Software aún no ha abordado este nuevo problema técnico de Call of Duty: Warzone, pero se sabe que los desarrolladores corrigen errores recurrentes rápidamente. Afortunadamente, mientras el error todavía está en el juego, no hay una forma sencilla de explotarlo, ya que requiere que los jugadores se enganchen en el Loadout Drop mientras reciben daño.

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Warzone está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X / S.