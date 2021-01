Call of Duty: Warzone Bug evita que aparezca el círculo

Los jugadores exitosos de Call of Duty: Warzone dependen en gran medida de la planificación anticipada, ya que el posicionamiento casi siempre juega un papel importante para asegurar la victoria.

Sin embargo, un nuevo error está haciendo que el proceso de preparación en Call of Duty: Warzone sea mucho más difícil de lo que suele ser, ya que algunos jugadores han aparecido sin saber la ubicación de la tormenta.

Si bien los jugadores de Call of Duty: Warzone han estado continuamente acosados por la falla del estímulo, y la falla de invisibilidad ha aparecido varias veces, el último problema con el juego Battle Royale parece ser completamente nuevo. Publicado por un fanático de Call of Duty: Warzone en YouTube, parece que existe la posibilidad de que los jugadores comiencen partidos sin que aparezca el círculo en el minimapa. Si esto sucede, parece que los jugadores estarán lidiando con el problema durante todo el partido.

Call of Duty: Warzone ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

Error en Call of Duty: Warzone

Y un error extraño sin causa conocida, el jugador parece estar sorprendido por el problema. Al jugar el modo de juego Call of Duty: Warzone Buy Back, el jugador revisa el mapa para ver dónde está el círculo. Sin embargo, no ve nada, y esto tampoco cambia cuando el jugador aterriza con éxito. Al no tener idea de dónde viene la tormenta o qué tan cerca está de una muerte prematura causada por el gas, el jugador dice con frustración "No sé dónde está la zona ... guau, está bien" antes de buscar desesperadamente en algunas cajas por botín.

Sin embargo, los problemas del jugador no terminan ahí, ya que revisa su contador de dinero en la esquina para descubrir otro problema importante. Si bien se supone que los jugadores deben generar $ 4500, dándoles la oportunidad de recuperarse después de la muerte, el jugador no recibe dinero para comenzar el juego. Para hacer el partido aún más difícil, el jugador de Call of Duty: Warzone necesitaría acumular muchas muertes para recuperar el dinero que debería haber tenido al ingresar al juego.

Con el jugador de Call of Duty: Warzone ya en una enorme desventaja debido a la incapacidad de seguir el círculo, la falta de dinero es un golpe mortal para las esperanzas de los fanáticos para el partido. Afortunadamente, este error parece increíblemente raro. Con algunos otros informes del problema y el problema solo está vinculado a los modos de recompra del juego, es probable que no esté tan extendido como algunos de los otros problemas del juego. Aún así, con errores anteriores que permitían a los jugadores ver el círculo de Call of Duty: Warzone temprano, este es un gran cambio de ritmo.

Dado que los problemas de piratería de Call of Duty: Warzone también siguen siendo frecuentes, hay muchas cosas que pueden salir mal en una partida sin este problema técnico innecesario. Afortunadamente, sin embargo, el error ocurre temprano, por lo que los jugadores pueden abandonar los lobbies de inmediato si ven que se produce el error.

TE RECOMENDAMOS LEER: Reportan que CoD: Warzone agregará una característica muy pedida por los fans

La Verdad Noticias te informa que el juego de Call of Duty: Warzone ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.