Call of Duty: Warzone 2.0 ahora tiene jugadores invisibles

COD: Warzone 2.0 ahora tiene jugadores invisibles

Aparentemente, un nuevo error de Call of Duty: Warzone 2.0 está haciendo que algunos jugadores sean invisibles.

Esta última falla, que algunos pueden recordar también causó estragos brevemente en el juego Warzone original, salió a la luz durante el fin de semana después de que los jugadores acudieran a Reddit y las redes sociales con clips de ellos sacados por jugadores que no pueden ver. Literalmente.

Si bien se desconoce qué tan extendido está el problema, los videos publicados en las redes sociales muestran que muchos han sido los receptores de la falla frustrante y actualmente no está claro si es solo una ocurrencia aleatoria o algo furtivo que los jugadores pueden encender y apagar a voluntad (gracias, PCGN).

Los jugadores han reportado el error en Warzone 2.0.

Tampoco parece haber una forma consistente de protegerse de estar en el lado equivocado, y hasta el momento, el problema aún no ha aparecido en el tablero público de Trello de Infinity Ward. Sin embargo, los mantendremos informados.

El éxito de Call of Duty: Warzone 2.0

El lanzamiento de Call of Duty: Warzone 2.0 ha sido un éxito rotundo basado únicamente en las estadísticas de los jugadores. Pero no todo ha sido color de rosa, como Ishraq nos resumió a principios de esta semana. Los jugadores han estado experimentando una variedad de problemas, desde fallar los clientes hasta no poder descargar el juego en absoluto, y el cliente Battle.Net de Activision Blizzard deshabilitó las descargas la semana pasada en América y Europa.

Durante el fin de semana, los jugadores de Warzone recurrieron a Reddit para quejarse de que Battle Royale actualmente prohíbe a los jugadores volver a unirse a los partidos cuando se desconectan, lo que es particularmente frustrante para los jugadores de DMZ. Y ahora los jugadores de Warzone 2.0 han descubierto un error que, según los informes, los excluye del juego gratuito a menos que tengan Modern Warfare 2.

Infinity Ward también está investigando un problema de emparejamiento para los jugadores de Xbox después de que se descubriera que grupos de tres o más personas experimentaban largas colas.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.