Call of Duty Vanguard y Warzone: Impresiones de la temporada 4

COD Vanguard y Warzone: Impresiones de la temporada 4

A lo largo de toda la temporada de juego de Call Of Duty: Vanguard & Warzone, llego a las últimas dos semanas y anticipo ansiosamente lo que vendrá después. Tiene sentido, he estado jugando las mismas cosas por un tiempo y es hora de algo nuevo.

Lo que es realmente extraño para mí en este punto de Call Of Duty es que mientras espero con ansias el nuevo contenido de temporada, al mismo tiempo me encuentro cansado de él. Tal vez sea la fatiga con Vanguard, que aún es mejor de lo que la gente cree, pero estoy dispuesto a apostar que es la tubería que no me queda tan bien como a otros.

Eso es algo bueno, por cierto, porque no soy necesariamente la audiencia casual. Si bien es posible que esté un poco cansado de las metas y los mapas actuales, el equipo sin duda nos ha dado una gran cantidad de cosas para probar en la Temporada 4, cada una con sus propios méritos que se destacan de diferentes maneras.

Ahora, sobresalir puede ser tanto por buenas como por malas razones. Me gustan algunas de las adiciones de contenido de esta temporada, pero algo que realmente se destaca es que tenemos tantos mapas en Vanguard, pero no los suficientes buenos.

Déjame explicarte, hay tantos mapas en este juego donde es más que solo los engendros estropear las cosas.

El diseño y la construcción no siempre te dejan con caminos claros, y aunque disfruto un poco lo que agregan los elementos destructibles, todo eso desaparece cuando un tipo me dispara a través de una pared, o cuando un tipo se sienta en la parte trasera de su engendro con un LMG y la ventaja de visión penetrante simplemente disparando a todos los escondites posibles hasta que pueda llamarte.

No siempre es el caso, pero los partidos públicos pueden ser un desastre.

Eso nos lleva al USS Texas, un maravilloso acorazado que tal vez recuerdes de tu época en Call Of Duty: World War II. Lo recuerdo con cariño porque tuve un juego de veinte muertes en el pasado, con una muerte de pistola final en la que protagonicé absolutamente al tipo.

Es posible que haya disfrutado demasiado el recuerdo, porque al volver a jugarlo veo demasiadas líneas de visión abiertas y rincones para acampar.

Más allá de eso, los elementos y puertas destructibles al azar hacen que sea tan fácil para los jugadores tomar demasiadas posiciones ventajosas que puede sentirse barato, junto con algunos que simplemente se sientan en la parte de atrás hasta que los sacas.

Este mapa se ha convertido en lo que llamo un "mapa TDM", uno en el que estaré bien para jugar a muerte, pero no en ningún otro modo. Es bastante revelador que realmente no funciona para nada más dado que pude decir en segundos que no funcionaría para Hardpoint y en Control.

Así es la temporada 4 de los títulos de la franquicia de Activision.

Si bien Buscar y destruir es posible, lamentablemente no funcionará para el juego clasificado en lo más mínimo debido a la ausencia de granadas de humo; sin cobertura en el sitio A significa que un equipo puede plantarse hacia su desove y dejar un francotirador en la parte de atrás para cubrirse.

Claro, tienes que aguantar, pero los profesionales no lo dejarán entrar, por lo que no será para el público. Esperamos que el mapa de mitad de temporada, Desolation, pueda aparecer de alguna manera en Ranked, pero es dudoso ya que la temporada de CDL termina en breve.

En cuanto a las armas, vuelvo a usar otro SMG que no usaría en lugar del MP-40, aunque tiene sus pros que superan a los contras. El Marco 5 es definitivamente una de las armas más interesantes para ingresar al juego, especialmente considerando que es el primer SMG en mucho tiempo en llegar con una opción en jarras.

Tiene una velocidad de disparo aproximadamente a la par con algo como el Welgun o el Owen, pero con mucho retroceso vertical y poca potencia de frenado. Juega con mi memoria muscular con la necesidad de golpear a alguien una o dos veces más, lo que generalmente termina en mi muerte porque simplemente dejo de disparar.

Cae en una categoría extraña en la que no sé si vale la pena intentar configurarlo para tiroteos de corto alcance en lugar de otro arma, pero no tiene el alcance para preferirlo a un AR. Sin mencionar que incluso si lo configura para eso, pierde la velocidad que lo haría valioso.

Sin embargo, la nueva ametralladora ligera me gusta bastante. Eso dice algo, porque no ha habido uno solo en mi rotación regular más allá de subir de nivel, e incluso entonces estoy bastante seguro de que solo lo he hecho con Bren for Warzone.

El UGM-8 es uno para el que puede obtener un plano bastante rápido del pase de batalla, el "Corral de la playa", y no podría sugerir esto menos. Esta versión del UGM está configurada completamente para la velocidad, y el retroceso fue tan atroz que casi dejo caer el arma de mis equipamientos por completo.

Sin embargo, una vez que puse las cosas en marcha, con el cambio de casi la mitad de los accesorios para aumentar mi precisión y controlar el retroceso, vi un arma muy diferente.

Sí, no me estaba deslizando como lo haría con mi configuración de Automaton (que es bastante loco con un LMG), pero en realidad podía alcanzar lo que estaba apuntando, junto con un poder de frenado bastante rápido.

Compartiré este clip de despedida con usted arriba en el UGM, principalmente que no debería poder encenderse con esta pistola, incluso si lo hice.

Desde aquí hacemos un viaje al pasado… bueno, de nuevo, solo que a mayor escala. Shi No Numa se incluyó en el mapa inaugural de Vanguard Zombie, Der Anfang, solo como un pequeño lugar que visitaste en los objetivos.

Aquí, las cosas se han convertido en once, con una enorme versión en expansión del pueblo de pescadores japonés para explorar. Aún mejor, se basa en rondas, algo por lo que los fanáticos de Zombie han estado clamando.

Si bien personalmente disfruto de los zombis basados en objetivos, es bueno tener la variación disponible aquí, incluso si la mayor parte de lo que estás haciendo es simplemente matar hordas de muertos vivientes cada vez más difíciles.

Sin embargo, algunas de las nuevas iteraciones se han mantenido, como los altares para sacrificar corazones por ventajas y mejores potenciadores, y la versión Vanguard de las "máquinas gigantes".

Donde este tipo de me pierde es cuán complejo se siente el final del juego del mapa. Nunca entendí la vaga misión principal que ofrecen los mapas de Zombies, por lo que el sorteo nunca ha estado ahí.

Pero con los objetivos que cumplir mientras estaba en el mapa, me dio algo que hacer que variaba en comparación con la monotonía de "matar a la próxima horda de zombis, recargar, esperar al siguiente que es cada vez más difícil".

Lo sé, una blasfemia contra los zombis, pero como nuevo jugador de zombis, las viejas costumbres no me dan motivos suficientes para jugar más allá de unas pocas rondas. Creo que esta variante de Shi No Numa se ve muy bien, y los fanáticos de las rondas estarán muy felices, pero no es para mí.

Impresiones sobre Call of Duty: Warzone

En cuanto a Call of Duty Warzone, ciertamente parece que han alcanzado su ritmo con el contenido. No solo obtuvimos un nuevo mapa pequeño en la línea de Rebirth, sino que pudimos mantener Rebirth (que deja tres mapas disponibles en el juego por primera vez), y Caldera recibió una actualización bastante grande.

No tengo tiempo para profundizar en lo que significa para Caldera, y quiero saltar a la fortaleza de Fortune, así que compartamos algo de la cuenta de Twitter de Call Of Duty:

Jugadores de Battle Royale: te tenemos ��

Algunas de las actualizaciones de Caldera de la próxima temporada incluyen:

�� Nuevos micro-PDI y más saqueos

�� Bóvedas de mercenarios subterráneas secretas

�� 50% menos vegetación y mejor visibilidad

�� Muchas más sorpresas en la tienda pic.twitter.com/Ux3kR69RX3

– Call of Duty (@CallofDuty) 15 de junio de 2022

Entonces, Fortune's Keep? Una de las mejores cosas que hemos visto en Warzone, probablemente desde Rebirth antes. Con este, es principalmente un mapa de modo Resurgimiento, en el que el primer círculo ya ha seguido su curso y la reaparición está disponible.

Es una batalla rápida y furiosa, con un recuento bajo de jugadores que no quita nada de la intensidad. Lo que realmente me gusta de este mapa es que de alguna manera tomaron lo que funciona mejor en Caldera y lo enfatizaron. Los coloridos paisajes de Caldera son un espectáculo para la vista, pero pueden volverse un poco aburridos con largos tramos de hierba y roca.

En Fortune's Keep no tienes la misma sensación, con esta ciudad isleña que rezuma personalidad y te invita a mirar más profundo. Hay áreas subterráneas, muchos edificios y, en lo poco que he podido explorar, muchos lugares para establecer tus operaciones.

Cada partido que jugué fue muy rápido, lo que se debe al modo, pero también está en el diseño del mapa en sí mismo, lo que te obliga a tomar una ruta al aire libre o a cubrirte dentro de un edificio.

Es algo que Caldera desearía poder hacer, pero el tamaño de ese mapa es demasiado para superarlo. Fortune's Keep capturando el potencial que queríamos ver en Caldera es una gran victoria para Raven Software, y aún más grande para los jugadores.

Además, un saludo rápido a Warzone Loadout, a quien puedes encontrar aquí en Twitter y su sitio web. Me han hecho la vida mucho más fácil cuando se trata de comprender las metas actuales de Warzone, y definitivamente me permiten competir en un modo en el que no juego con tanta frecuencia.

Como de costumbre, no podemos dejar las impresiones de la nueva temporada sin hablar de lo que puede obtener en términos del pase de batalla. Estoy muy emocionado por el potencial que tiene esta temporada, especialmente con los elementos temáticos de Terminator que se aproximan.

Con el pase de batalla de esta temporada, estoy feliz de ver que Sledgehammer recortó muchas adiciones como equipos en el juego y demás.

Estamos llegando al final de este juego en particular, por lo que ciertamente está sucediendo un poco en términos de lo que realmente podrías poner en Vanguard en este punto sin sobrecargarlo, pero me gusta pensar que se dieron cuenta de que no necesitamos una nueva bomba incendiaria o racha.

Somos buenos como somos, y eso lleva a ganar menos estas cosas a través del pase de batalla.

En su lugar, hay muchas máscaras, planos y, por supuesto, el aluvión de tokens, tarjetas de visita y puntos COD que también esperará. Una cosa específica que me gusta es que el equipo agrega planos para las nuevas armas de temporada muy temprano en el ciclo, y quiero decir muy temprano.

Puedes ganar el Marco 5 en el nivel 15, pero ya lo tendrás en tu arsenal en el nivel 5 a través del pase de batalla, incluso si es solo para jugadores que pagan. Es un buen beneficio, y no por un gran costo. Lo mismo sucede en el nivel 24 con un plano para el UMG-8 que recibirás en el nivel 31.

Por lo general, los colocaron mucho más tarde en el pase de batalla, pero ahora tienen ambos, con los primeros para empezar. que no están demasiado dominados.

Lo único que encuentro divertido es cómo Sledgehammer en este punto ha arrojado por la ventana cualquier intento de realismo... y eso es si ese fue alguna vez el plan. Dicho esto, las máscaras disponibles en el pase de batalla y en paquetes también estarán en Warzone, por lo que desde entonces se vuelve un poco loco.

La que es realmente divertida es la piel "Fortnite-ish" de Butcher, que se muestra a continuación. Más allá de eso, el aspecto Violet Stealth “Night Terror” para Florence es probablemente Roze 3.0, pero es genial, y el aspecto Tier 100 “Gold Horror” también es increíble, junto con todos sus respectivos planos de armas.

Si bien se puede considerar que presiona por una versión más realista, Call Of Duty es más divertido con este tipo de adiciones (como las máscaras locas de Horseman), así que espero que continúe.

Call Of Duty: Vanguard & Warzone Season 4 puede ser una bolsa mixta, pero al final salgo muy positivo. USS Texas realmente no era lo que queríamos, y Shi No Numa se siente como un paso atrás en algunos aspectos, pero Fortune's Keep es increíble y las armas son adiciones sólidas a tu arsenal.

¿Estoy convencido de la longevidad que esto le da a los juegos? Warzone sí, pero Vanguard no. Tengo muchas ganas de ver lo que trae el mapa Desolation, pero es posible que mi espera para la próxima temporada haya comenzado demasiado pronto esta vez.

