Call of Duty: Vanguard se disculpa y elimina contenido en medio de controversia

Call of Duty: Vanguard, la última entrada del gigante de larga duración de una franquicia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial una vez más, se ha encontrado en el centro de la controversia.

Los jugadores descubrieron que uno de los mapas del modo Zombies del juego contenía páginas del texto sagrado musulmán, el Corán, en el suelo, cubiertas de sangre.

Es comprensible que la gente estuviera descontenta con el uso "innecesario" e irrespetuoso del texto sagrado de esta manera.

El uso de fragmentos del Corán desató la polémica sobre todo al colocarlos en el suelo de un mapa.

La página oficial de Twitter de Oriente Medio para la franquicia publicó una disculpa en árabe, mientras que una versión en inglés de la declaración emitida a medios como Polygon dice:

"Call of Duty está hecho para todos. Hubo contenido insensible para la comunidad musulmana que se incluyó por error al final semana, y desde entonces ha sido eliminado del juego.

"Nunca debería haber aparecido como lo hizo en el juego. Nos disculpamos profundamente. Estamos tomando medidas inmediatas a nivel interno para abordar la situación y evitar este tipo de sucesos en el futuro".

Call of Duty y la controversia con el Corán

No es la primera vez que Call of Duty elimina un mapa de algo como esto. Se eliminó un mapa de Modern Warfare 2 después de que se encontrara una cita del profeta Mahoma en una pintura de uno de los mapas del juego. A diferencia de Vanguard, esto no se descubrió / eliminó hasta tres años después del lanzamiento.

Tampoco es el primer juego en eliminar palabras del Corán tras el descubrimiento, ya que LittleBigPlanet, exclusivo de PlayStation 3, retrasó su lanzamiento para cambiar las voces con citas del libro en una canción con licencia.

Como era de esperar, Call of Duty: Vanguard encabezó las listas de ventas después de su lanzamiento, aunque no ha impresionado tanto a los críticos esta vez, actualmente se ubica en un promedio de revisión de 75/76 en Metacritic.

