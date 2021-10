‘Call of Duty: Vanguard’ lanza el primer adelanto de su nuevo "modo zombies"

Este 14 de octubre, ‘Call of Duty: Vanguard’ finalmente reveló un primer vistazo al ansiado modo zombies que será estrenado en el nuevo lanzamiento de la franquicia, programado para este año.

El llamado modo zombies estará disponible a partir del 5 de noviembre, mismo día en que Vanguard sea lanzado en todas las plataformas disponibles por la franquicia, como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias.

Además, el nuevo tráiler de ‘Call of Duty: Vanguard’ revela a sus personajes principales. Aunque el adelanto fue cinemático si dio algunas pistas sobre como será el próximo gameplay, el cual será muy similar a las versiones pasadas.

Nuevo modo zombies de Call of Duty: Vanguard

Zombies llegarán a Call of Duty: Vanguard

Activision, Sledgehammer Games y Treyarch lanzaron un avance para el modo el jueves por la mañana, ofreciendo a los jugadores un primer vistazo a la acción de matar zombis a la vieja escuela ahora que Call of Duty a la Segunda regresará Guerra Mundial este 2021.

El tráiler muestra a un capitán nazi llamado Von List usando una reliquia especial para adquirir nuevos conocimientos y la capacidad de resucitar a los muertos. Los jugadores usan armas de la Segunda Guerra Mundial, saltando a portales y activando espadas de cristal.

Los jugadores, junto con un demonólogo y cuatro "entidades", lucharán contra el oficial nazi Von List y Kortifex the Deathless mientras intentan convocar a soldados de debajo de Stalingrado.

¿Cuándo será lanzado Call of Duty: Vanguard?

Call of Duty: Vanguard se lanzó en septiembre

Call of Duty: Vanguard fue lanzado el pasado 10 de septiembre de 2021, y estas han sido las primeras impresiones a un mes del lanzamiento; para los usuarios habituales, el nuevo juego tiene varios cambios y mejoras interesantes.

Y si bien Sledgehammer está desarrollando la mayor parte de Call of Duty: Vanguard, el modo Zombies será un conjunto de Treyarch, el estudio detrás de la experiencia original de los muertos vivientes, que se remonta a Call of Duty: World at War de 2008 .

