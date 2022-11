Call of Duty: Se ha logrado la primera bomba nuclear de Warzone 2 del mundo

COD: Se ha logrado la primera bomba nuclear de Warzone 2 del mundo

Los streamers de Twitch Stellar, Wagnificent y OPMarked han detonado oficialmente la primera bomba nuclear del mundo en Call of Duty: Warzone 2.0.

A diferencia de la contraparte de Warzone 2, Modern Warfare 2, llamar a una bomba nuclear no es tan simple como dejar caer 30 muertes seguidas. Aunque, no estamos exactamente seguros de que lograr eso en un juego de Battle Royale sea "simple" de todos modos. En cambio, el jugador debe seguir un procedimiento de pasos, que incluye ganar 5 juegos seguidos de Warzone 2, seguido de completar el contrato de 'Champion's Quest' y seguir los pasos requeridos. Esencialmente, no es una tarea fácil, por lo que tomó 3 días antes de lograrlo.

Streamers de Twitch detonaron la primera bomba nuclear de Warzone 2.0.

Los tres creadores de contenido publicaron la detonación de la bomba nuclear de Warzone 2 en sus cuentas de Twitter y fueron rápidamente felicitados por la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter, así como por Raven Software. En el clip, que se puede ver a continuación, el trío tenía la tarea de defender la bomba nuclear hasta que se completara la cuenta regresiva.

En los segundos finales de la cuenta regresiva, aparece un mensaje en la pantalla que dice "¡Bomba nuclear entrante! Devastación inminente de Warzone". Luego, la bomba nuclear impacta en Al Mazrah y la pantalla se vuelve blanca, luego aparece una pantalla de victoria especial de Warzone con "dominación del campeón" en la pantalla. Es todo un espectáculo, y te recomendamos que veas el clip por ti mismo en el tuit a continuación.

El exitoso lanzamiento de Call of Duty: Warzone 2

Warzone 2 se lanzó a principios de esta semana, junto con el lanzamiento de la primera temporada de Modern Warfare 2. Se incluyeron un mapa completamente nuevo, un pase de batalla, armas y más en el lanzamiento de la nueva temporada y la nueva experiencia de Battle Royale, pero aún hay mucho reservado para los fanáticos de Call of Duty.

Activision confirmó recientemente que los pedidos anticipados para el lanzamiento de Warzone Mobile ya estaban disponibles para dispositivos iOS". Pase de batalla y progresión cruzada entre Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone 2.0", confirmó la publicación oficial del blog.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.