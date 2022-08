Call of Duty: Modern Warfare II y las alegrías de la espera más larga

COD: Modern Warfare II y las alegrías de la espera más larga

Como muestra el tráiler de Call of Duty, la Electronic Entertainment Expo tiene una historia con los barcos. Las multitudes del E3 2000 miraban, medio enloquecidas, el espectáculo que tenían ante ellos. Un petrolero, azotado por cinturones de lluvia, en el río Hudson.

Una figura solitaria, que se materializa, con el crepitar de un relámpago, en su cubierta. Y un escuadrón de soldados que bajaba a toda prisa de un helicóptero sobre madejas de cuerda.

El juego era Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, y el público en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, al igual que el barco, estaba embargado.

La multitud del E3 2022 lo tuvo diferente. Para empezar, no hubo E3 2022, solo una dispersión de exhibiciones transmitidas en Internet, por editores siguiendo el patrón de junio pasado.

Cualquiera que miraba lo hacía desde su casa, en sus computadoras portátiles, obligado a simplemente imaginar el aire acondicionado en el centro de convenciones, trabado en combate con el rico fug de sus compañeros asistentes.

El esperado siguiente título de la franquicia.

Pero fueron tratados, no obstante, a lo que puede pasar como un momento E3 perdido. Se mostró al mundo un nivel de Call of Duty: Modern Warfare II, titulado "Dark Water". Otro pelotón de soldados, transportados en lanchas rápidas, no llega a un camión cisterna sino a una plataforma petrolera.

Las olas parecen preocupadas. Los hombres se apresuran a subir sus cuerdas, cortesía de un artilugio con forma de cremallera.

No hay helicópteros ni relámpagos. Los detalles, después de dos décadas, habían cambiado. Pero el aguacero continuó.

Una confesión: estoy indefenso ante Call of Duty. No importa el óxido del esnobismo que se acumula entre lanzamientos, mientras me digo a mí mismo que sus emociones son baratas, sus personajes inexistentes, su moral inerte, a medida que se acerca el próximo, me emociono cada vez más ante la perspectiva de más.

Incluso disfruté Call of Duty: Vanguard, que es más de lo que puedo decir de Activision, cuya actitud hacia él parece ser de leve vergüenza. Ese juego se refugió en la Segunda Guerra Mundial y consideró oportuno elegir a Dominic Monaghan como un oficial nazi llamado Jannick Richter.

Ex residente de la Comarca y de la isla sin nombre en Lost, Monaghan es un especialista en retratar almas alegres que quedan abandonadas en la oscuridad.

Por lo tanto, el gris plomizo de un uniforme de las S.S. resultó no ser rival para él, y seguí esperando que dejara de interrogar a nuestros héroes en nombre del segundo desayuno.

Activision podría 'saltarse' el siguiente Call of Duty

Sin embargo, Call of Duty: Vanguard fue un jugueteo digerible. Y así, a las noticias recientes, según un informe de Bloomberg, que Activision está considerando saltarse la entrada del próximo año a favor de "nuevo contenido premium planificado para 2023 y más allá".

Permítanme presentar un alegato a favor de mantener este enfoque a partir de ahora. Si bien simpatizo con aquellos cuya necesidad de que sus nervios ópticos se vean agotados por la guerra sin fricciones cada año, creo que todos nos beneficiaríamos de la espera.

La idea de que nuestra solución anual podría reforzarse con acciones posteriores al lanzamiento, lo mejor para mantenernos ocupados y aumentar nuestro frenesí cada vez que se revela el próximo juego, es tentadora. Es posible que tengamos más momentos como el del espectro del E3 de este año.

Y, aunque no presumo estar familiarizado con el agua oscura del desarrollo de juegos, me arriesgaría a suponer que podemos terminar con un juego más actualizado. O al menos desarrolladores más renovados.

En cualquier caso, Call of Duty: Modern Warfare II está en camino en noviembre, esperado con ansias. Y espero con ansias no solo su lanzamiento, sino también el momento posterior, el tiempo intermedio, cuando ese barco haya zarpado.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.