Call of Duty Modern Warfare II: 9 mejoras que podrían hacerse

COD Modern Warfare II: 9 mejoras que podrían hacerse

Con el ciclo de juegos de Call of Duty dividido en diferentes desarrolladores para una rotación anual, muchos fanáticos adoran los títulos de Call of Duty de Infinity Ward.

Uno de los juegos de Call of Duty más icónicos, Modern Warfare 2, está listo para el tratamiento de reinicio, y muchos fanáticos se preguntan qué se mejorará con respecto al original y otros juegos.

Con una franquicia que abarca casi 20 años, Call of Duty no es ajeno a la innovación. Desde la era del jetpack hasta el escenario clásico de la Segunda Guerra Mundial.

Con el juego más reciente para consolas de última generación y generación actual, podría haber muchas mejoras con respecto a los juegos anteriores de Call of Duty.

9. Más contenido de temporada en Call of Duty MWII

Más contenido en MWII.

Cuando los juegos de Battle Royale, incluyendo Call of Duty, llegaron a la escena de los juegos hace unos años, nadie podía esperar la ola de contenido y entretenimiento disponible a través de ellos.

Uno de los juegos de temporada más exitosos es el titán Battle Royale gratuito, Fortnite.

Call of Duty ya tiene contenido de temporada y un pase de batalla con su propio Battle Royale, Warzone.

Sin embargo, para los juegos principales como Modern Warfare 2, sería genial ver una mejora en el contenido dentro de la temporada.

Más mapas, armas, archivos adjuntos y máscaras. Sería genial obtener un pase de batalla porque vale la pena obtener todo lo que contiene, y no solo por el contenido de relleno.

8. Variedad de modos de juego en Call of Duty MWII

Más modos en MWII.

Algo que Call of Duty siempre ha hecho razonablemente bien es la abundancia de modos de juego. Desde los modos clásicos como el combate a muerte por equipos, todos contra todos y la intensa búsqueda y destrucción.

Los modos de juego agregan tanta variedad de diversión a Call of Duty, ya que los jugadores pueden encontrar un modo de juego diferente para disfrutar si se cansan de otro.

Modern Warfare 2 debería mejorar la biblioteca de modos de juego y dar a los fanáticos la opción entre 2 contra 2, 3 contra 3 y los fantásticos juegos de fiesta que a los jugadores les encantaron de otros títulos de Call of Duty.

Como prop hunt, Michael Myers y los clásicos como one-in-a-chamber. Ayuda a mantener la vida en el título.

7. Sistema de etiquetado en Call of Duty MWII

Etiquetas en MWII.

A medida que los juegos evolucionan, también lo hacen los jugadores. La mayoría de los juegos multijugador se están volviendo más competitivos que el anterior. Call of Duty Modern Warfare 2 no será la excepción a esta regla.

Los juegos cambian y las tácticas de los jugadores también. Juegos como Fortnite implementan un completo sistema de etiquetado, en el que los jugadores pueden etiquetar ubicaciones, advertencias y armamento.

Un sistema de etiquetado tan detallado haría que los modos de juego como buscar y destruir se sintieran más tácticos y brindarían un nivel de inmersión a un juego de disparos en primera persona.

También es una característica innovadora para jugar con aleatorios, sin la comunicación de micrófonos y textos. Esa advertencia breve y rápida podría salvar la vida de un compañero de equipo.

6. Actualizaciones de campo en Call of Duty MWII

Más mejoras de campo en MWII.

Las actualizaciones de campo han sido un elemento básico de Call of Duty durante muchos años. Desde inserciones tácticas hasta sistemas de trofeos.

Cada jugador tiene su preferencia de habilidades secundarias que pueden ayudarlos a mantener esa racha de asesinatos o simplemente ser un saboteador.

Con el último lanzamiento de Call of Duty, Infinity Ward sería inteligente al incluir aún más actualizaciones de campo y, hasta cierto punto, permitir que los jugadores las actualicen como mejor les parezca con ventajas especiales.

Al incorporar un elemento individual en Modern Warfare 2, el juego puede tener cargas únicas para cada jugador.

5. Gráficos alucinantes en Call of Duty MWII

Gráficos impresionantes en MWII.

Con las consolas eliminando gradualmente las PlayStation 4 y Xbox One en las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X, los tiempos de carga y las capacidades gráficas están aumentando considerablemente, Call of Duty no será la excepción.

Para que Modern Warfare 2 evolucione más allá de otros títulos de Call of Duty, su nuevo conjunto de gráficos debería ser el mejor hasta ahora.

Call of Duty es una franquicia que no es ajena a los grandes gráficos. Todos los títulos son impresionantes y están en constante crecimiento en lo que son capaces de hacer.

Ya sea la horrible belleza de los edificios que se derrumban, los escombros y el polvo pintando el campo de batalla, o la sangre y el sudor en los rostros de los personajes. Modern Warfare 2 seguramente será un placer para los amantes de los gráficos.

4. Colaboraciones en Call of Duty MWII

Más colaboraciones en MWII.

Lo moderno con los juegos son las colaboraciones con otras franquicias y el entretenimiento. Fortnite es un elemento básico de este diseño, ya que hay máscaras o emotes para casi todos. Call of Duty debe seguir el ejemplo.

Esto puede ir desde la cantante Ariana Grande o personajes de Star Wars como Obi-Wan Kenobi y Darth Vader.

El equipo detrás de Call of Duty debería intentar traer personajes de franquicias existentes para unirse a la diversión con Task Force 141.

Call of Duty no es ajeno a la colaboración, ya que Godzilla vs King Kong estuvo recientemente en Warzone, al igual que Judge Dredd como aspecto.

3. Reinvención de la campaña de Call of Duty MWII

Una nueva campaña en MWII.

Muchos fanáticos consideran que la campaña de Modern Warfare 2 de 2009 es lo mejor que Call of Duty tiene para ofrecer. Con el reinicio de la franquicia Modern Warfare, la secuela ya ha presentado personajes clásicos como Ghost y Soap.

Los fanáticos están divididos sobre si quieren ver la historia desarrollarse como lo hizo en 2009, o tener una trama completamente diferente. De cualquier manera, siempre que regrese la dificultad Veterano, los fanáticos estarán felices.

Una de las razones principales por las que los fans están convencidos de que la campaña original de Modern Warfare 2 se ha hecho para este reinicio de 2022 es por la muerte de los personajes favoritos de los fans.

También hay muchos temas delicados, como la misión original titulada "No Russian".

2. Rotación de mapa en Call of Duty MWII

Rotación de mapas en MWII.

Charm viene en muchas formas para los juegos de Call of Duty. Cuando los jugadores se embarcan en el modo multijugador, les gusta una amplia selección de mapas para mantener el juego interesante y no repetir el mismo mapa una y otra vez.

Modern Warfare 2 puede mejorar con respecto al juego anterior al tener una gran biblioteca de mapas.

Estos mapas pueden ser remakes de los clásicos o nuevos que los jugadores no han visto antes. Al rotar los mapas, cada temporada se mantiene fresca y emocionante, ya que los jugadores no sabrán lo que obtendrán.

1. Zombis en Call of Duty MWII

Modo zombis en MWII.

Cuando los jugadores de Call of Duty: World at War terminaron la fascinante campaña, nadie esperaba verse envuelto en una infestación de zombis.

El modo de juego hizo que los jugadores mataran zombis para obtener puntos, comprar armas y sobrevivir tantas rondas como pudieran antes de que fueran derribados por la horda fortalecida de muertos vivientes.

Cada iteración de Call of Duty tiene algún tipo de contenido Zombies. Es un modo de juego probado y probado, y cada iteración está llena de encanto y la oportunidad de mapas, ventajas y enemigos interesantes.

Modern Warfare 2 debería invertir en un equipo para trabajar únicamente en este contenido, que tiene su propia base de fans.

Call of Duty: Modern Warfare 2 se lanzará el 28 de octubre de 2022 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

