Call of Duty Modern Warfare 2: Cómo acceder a la beta abierta

COD Modern Warfare 2: Cómo acceder a la beta abierta

Call of Duty Modern Warfare 2 llegará a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 28 de octubre de 2022 con una nueva campaña y modo multijugador.

Pero, no tienes que esperar hasta el lanzamiento para jugar el juego, ya que obtendrá una nueva y brillante Beta Abierta antes de esa fecha.

La beta abierta llegará en algunas fases, tendrá acceso anticipado para aquellos que realicen pedidos anticipados e incluso acceso anticipado para aquellos en PS5 y PS4.

Tenemos todos los detalles que necesita sobre la próxima versión beta de Modern Warfare 2, incluido cómo acceder a ella, aquí mismo.

Así es como podrás participar en la beta de Modern Warfare 2.

Los pedidos anticipados ya están disponibles para Call of Duty Modern Warfare 2, y hay un par de versiones diferentes para elegir, así que asegúrese de consultar nuestra guía completa de pedidos anticipados de MW2 antes de decidir.

Por ahora, aquí hay algunos enlaces rápidos si solo desea bloquear su pedido anticipado lo antes posible.

Recuerda, obtienes acceso anticipado a la beta abierta con tu pedido anticipado y no tienes que pagar nada hasta que el juego se lance a fines de octubre.

Por lo tanto, puede realizar un pedido por adelantado, obtener un código beta y luego cancelar su pedido después de que finalice la versión beta si no le gusta el juego sin costo alguno.

Todavía no tenemos una fecha confirmada para la versión beta abierta, pero eso no significa que no podamos especular sobre cuándo puede esperarla. Para empezar, la beta abierta del predecesor de MW2, Modern Warfare, comenzó el 19 de septiembre de 2019.

En comparación, la beta abierta de Black Ops Cold War no tuvo lugar hasta el 8 de octubre (pero tenía una fecha de lanzamiento tardía del 15 de noviembre), mientras que la de Vanguard comenzó el 10 de septiembre del año pasado (y el juego completo se lanzó el 5 de noviembre).

Entonces, con el lanzamiento de Modern Warfare 2 el 28 de octubre, nuestra mejor suposición es que la versión beta abierta de Modern Warfare 2 tendrá lugar durante septiembre.

Pero esto es pura especulación, y Activision podría lanzar la beta abierta incluso antes de lo que esperamos, así que estad atentos para más detalles.

Cómo acceder a la beta abierta de Call of Duty Modern Warfare 2

Aquellos que realicen pedidos anticipados en PS5 y PS4 recibirán el primer acceso a la versión beta de Call of Duty Modern Warfare 2, "al menos 5 días antes que cualquier otra plataforma", según los últimos avances.

Esta será la fase de acceso anticipado de PlayStation de la versión beta.

La siguiente fase será el acceso anticipado a Xbox + Battle.net PC (para aquellos que reservaron) y la fase Beta abierta de PlayStation.

Después de un par de días, es probable que esto pase a la fase de beta abierta gratuita para todas las consolas, eliminando la burocracia y permitiendo que todos prueben el juego sin importar la consola o el estado del pedido anticipado.

Entonces, en resumen, si desea acceder a Modern Warfare 2 Open Beta lo antes posible, preordenarlo en PS5 o PS4.

De lo contrario, aún puede reservarlo en PC o Xbox para obtener acceso anticipado unos días antes de que la beta abierta se convierta realmente en una 'beta abierta'.

