Call of Duty: Modern Warfare 2: ¿Atrapado entre la espada y la pared?

COD: Modern Warfare 2: ¿Atrapado entre la espada y la pared?

Aunque muchos tenían el presentimiento de que el Call of Duty de este año sería Modern Warfare 2, fue agradable ver que Activision e Infinity Ward lo confirmaron hace solo unas semanas.

Se ha revelado muy poco fuera del nuevo logotipo de Call of Duty: Modern Warfare 2, visto arriba, pero muchos fanáticos esperan más información en las próximas semanas.

Pero, puede haber un gran elefante en la sala cada vez que cae la revelación oficial de Call of Duty: Modern Warfare 2.

¿Problemas en el desarrollo de COD: Modern Warfare 2?

Muchos están acostumbrados al Call of Duty anual, pero en todo caso, eso pone más estrés en todos.

La adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft haría bien en aliviar eso, pero es lógico pensar que Modern Warfare 2 puede ser uno de los títulos de Call of Duty más estresados en los últimos años.

Call of Duty: Modern Warfare 2: altas expectativas cumplen con las altas expectativas

La expectativa de cualquier secuela es que tome las mejores partes del "primer juego", las innove y las desarrolle, y las lance como un título nuevo con nuevas ideas. Call of Duty: Modern Warfare 2 no es la excepción.

Es comprensible que esto sea mucho más difícil en los títulos anualizados, como los juegos deportivos o los juegos de Call of Duty, pero los fanáticos seguirán mirando y comparando Modern Warfare 2 con el primer juego de 2019.

Esto establece un listón alto para Call of Duty: Modern Warfare 2, ya que 2019 es posiblemente el mejor juego de CoD de los últimos años.

No solo tiene la presión de estar a la altura y superar eso, sino que también tiene que superar los otros títulos.

Call of Duty: Warzone tiene muchos problemas, pero en su mayor parte, está lo suficientemente separado de los títulos principales como para que la relación entre ellos sea principalmente simbiótica.

Pero tanto Call of Duty: Black Ops Cold War como Call of Duty: Vanguard no cumplieron con el conjunto estándar de Modern Warfare.

Ambos tienen sus cualidades redentoras, y no hay duda de que algunos fanáticos realmente disfrutan de estas dos entradas en la franquicia.

Pero no son Call of Duty: Modern Warfare, y eso pone más de esa responsabilidad de grandeza en el próximo título.

No ayuda que, según los informes, un profesional de Call of Duty no haya escuchado mucho sobre MW2, pero hasta la revelación, hasta que los jugadores vean el juego y mucho más, son solo muchas expectativas para un juego.

Tiene que estar a la altura del primer juego, tiene que vivir los últimos dos juegos, tiene que labrarse su propia identidad y tiene que demostrar que es digno como su propio juego Call of Duty y como heredero del Modern Título de Warfare 2: el juego de 2009 que muchos fanáticos aún adoran hasta el día de hoy.

Call of Duty: Modern Warfare 2 está en desarrollo.

