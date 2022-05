Call of Duty Mobile tiene un skin de arma increíble

COD Mobile tiene un skin de arma increíble

Ofrecer nuevos cosméticos y skins en Call of Duty ha sido una larga tradición.

Ya sea hablando de máscaras de operador de Call of Duty o diferentes máscaras de armas, ha habido bastantes que se han destacado del resto; pero quizás ninguno más que una nueva máscara de arma que apareció recientemente en Call of Duty Mobile.

Las máscaras y los cosméticos se han convertido especialmente en grandes generadores de dinero para la franquicia Call of Duty en los últimos años a medida que las microtransacciones han despegado en el mundo de los videojuegos.

Continúan llegando cosméticos y skins al battle royale.

Ahora que la serie COD ha llegado a la plataforma móvil, no debería sorprender que el desarrollador esté encontrando formas nuevas e interesantes de crear máscaras para las versiones del juego para iOS y Android.

De hecho, hay más de un jugador que cree que se presta un poco más de atención a la versión móvil en comparación con lo que se ofrece en las consolas PlayStation y Xbox.

Recientemente, un usuario de Reddit en Alpha_Marine mostró una de las máscaras de armas más impresionantes que jamás haya aparecido en cualquier juego de Call of Duty.

En un video corto que muestra lo que se conoce como la skin de pistola Mythic Peacekeeper, las imágenes muestran a un jugador sosteniendo la pistola azul y dorada brillante cuando de repente comenzó a separarse en varias piezas.

Una vez que todo pareció desmoronarse, excepto una pequeña piedra preciosa azul, esa gema comenzó a temblar un poco y luego todas las piezas del arma volvieron a unirse.

No está claro si esta arma en particular podría considerarse "pagar para ganar" como se ha acusado a otras máscaras de Call of Duty en los últimos años, pero ciertamente parece un arma impresionante.

Como señalaron rápidamente otros usuarios de Reddit, su apariencia no es lo único que se destaca.

Varios otros usuarios en el sitio de redes sociales señalaron que para obtener este aspecto en particular, no importa si se considera uno de los aspectos de pago para perder o pago para ganar de Call of Duty, lo que está claro es que la gente necesita paga bastante.

¿Cuánto cuesta la skin de arma de Call of Duty Mobile?

Según varios usuarios de Reddit, esa skin de arma cuesta $150 e incluso puede costar $200 más para actualizarla en Call of Duty Mobile.

Varios usuarios usaron la publicación para lamentarse de cuánto dinero se percibe que los desarrolladores de COD están tratando de ganar con las microtransacciones que rodean a los juegos.

Es posible que si el rumorado intercambio de máscaras de Call of Duty llega a suceder, podría mitigar la ira que algunos tienen hacia el continuo lanzamiento de microtransacciones.

Call of Duty: Mobile ya está disponible en dispositivos iOS y Android.

