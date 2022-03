Call of Duty Mobile agrega a Snoop Dogg como parte de la temporada 3

La franquicia Call of Duty no es ajena a la adición de apariciones de personajes en los juegos de ficción y de la vida real, y eso incluye Call of Duty: Mobile. Hace un par de días se reveló que Snoop Dogg aparecerá como un personaje jugable en varios juegos de Call of Duty.

En Call of Duty: Mobile, Snoop Dogg será un operador jugable como parte de la tercera temporada con temática de los 80. En el juego, Snoop Dogg actuará como un agente encubierto independiente y un agente de campo que vendrá equipado con su propio diseño y un arma estilizada que se puede usar en el juego. Snoop Dogg como operador estará disponible a través de un sorteo en Call of Duty: Mobile a partir de este 1 de abril.

El Operador Snoop Dogg también estará disponible en Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard para los jugadores. Junto con Snoop Dogg como operador jugable, Call of Duty: Mobile's Season 3: Radical Raid agregará más cosas para que los jugadores disfruten cuando se lance.

Snoop Dogg será un operador jugable como parte de la tercera temporada con temática de los 80.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la temporada 3 de Call of Duty: Mobile agregará al juego varios operadores nuevos junto con Snoop Dogg, como Gunzo y Park.

La tercera temporada también agregará la nueva habilidad llamada Reactor Core, junto con nuevos planos de armas, tarjetas de llamadas, puntos COD y más que se lanzarán a lo largo de la temporada. La nueva temporada también agregará un nuevo mapa a Call of Duty: Mobile llamado Miami Strike, que apareció por primera vez en Call of Duty: Black Ops Cold War.

La temporada 3 también incluirá dos nuevos eventos temáticos que los jugadores pueden experimentar en Call of Duty: Mobile. El primer evento se llama A Soldier's Choice, un evento de catorce días en el que los jugadores interactuarán con Menendez todos los días y sus elecciones influirán en su generación de XP durante el evento. El segundo evento es Easter Battle Royale, donde los jugadores encuentran huevos escondidos en el mapa por el Conejo de Pascua y pueden convertirlos en recompensas en las máquinas expendedoras ubicadas en el mapa.

Mientras los jugadores disfrutan del nuevo contenido de Call of Duty: Mobile, también pueden participar en el nuevo Campeonato Mundial. Cuando se lance la Temporada 3: Radical Raid, la Etapa 1 del Campeonato Mundial en el Campeonato Mundial de Call of Duty: Mobile 2022 comenzará el 31 de marzo con los eventos de la Etapa 1. El Campeonato Mundial viene con un pozo de premios de más de $2 millones, y los jugadores pueden registrarse ahora en el sitio web principal del campeonato.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!