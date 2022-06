Call of Duty Mobile: World Championship 2022 enfrenta problemas técnicos

COD Mobile: World Championship 2022 enfrenta problemas técnicos

El Call of Duty: Mobile World Championship 2022 dio un giro inesperado a los acontecimientos, ya que muchos jugadores se quejan de los problemas de vinculación de su cuenta a GameBattles.

GameBattles es un servicio en línea que se ejecuta para organizar torneos y maneja los registros para la Etapa 3 de Call of Duty: Mobile World Championship desde 2020.

En este artículo, te contaremos todo sobre la Etapa 3 del Campeonato Mundial, y lo que algunos notables nombres tenían que decir sobre estos temas.

Los jugadores enfrentaron problemas durante la etapa 3 de Call of Duty Mobile: World Championship.

Los jugadores pararon por problemas durante el torneo del juego móvil.

El último día de los registros de la etapa 3, muchos jugadores recibieron un correo de GameBattles pidiéndoles que vincularan sus cuentas de Activision al sitio web.

El correo también indicó que no se pueden realizar cambios en la lista y que un equipo que participa en la Etapa 3 debe tener el mismo conjunto de jugadores que jugó en la Etapa 2. Los equipos que hayan realizado cambios en su lista se considerarán directamente inelegibles.

Esto fue una sorpresa para muchos jugadores, ya que la mayoría de ellos ya tenían problemas para conectarse al sitio web.

Y aparte de esto, ahora también tenían que encontrar una solución para el problema de la corrección de la lista. Esta regla se implementó solo el último día, que es demasiado tarde para un cambio.

Esto se convirtió en una gran preocupación para muchos de los mejores equipos de Esports en India y LATAM, ya que el problema afectó principalmente a los equipos de estas regiones.

Equipos populares como GodLike, Revenant Esports y otros equipos menos conocidos que clasificaron en la Etapa 2 del Call of Duty Mobile: World Championship se convirtieron en víctimas de esto.

El IGL de GodLike, Learn expresó su opinión al hablar sobre el problema que enfrentaba, y que su equipo estaba en conversaciones constantes con el soporte de GameBattles con respecto al mismo.

Image Blaines, el entrenador de los campeones del Este y del Oeste en Call of Duty Mobile: World Championship 2021 – Blacklist International Ultimate y Tribe Gaming, actualmente entrena a Revenant Esports y arremetió contra el equipo directivo por empeorar las cosas para los equipos.

Después de varios tuits y menciones, el identificador oficial de Call of Duty: Mobile apareció en Twitter sugiriendo a los jugadores que se comunicaran con el soporte de GameBattles y proporcionaran la información de contacto requerida para el mismo, ya que son los únicos que pueden resolver los problemas.

¿Activision ignora el talento de Call of Duty en varias regiones?

Activision siempre ha prestado menos atención al talento de Call of Duty en varias regiones, incluidas India y África.

Activision siempre ha ignorado las regiones que contienen muchos talentos, como India, OCE y África, desde su primer Campeonato Mundial en dispositivos móviles. Los equipos indios al menos tuvieron la oportunidad de demostrar su valía, pero los países de las otras dos regiones ni siquiera se incluyeron en la lista de países elegibles.

Los equipos de estas regiones se desempeñan excepcionalmente bien en eventos importantes organizados por organizadores externos y llaman a la puerta de Activision de vez en cuando, solo para darse cuenta de que serán ignorados.

Cuando salió la lista de países elegibles para participar en Call of Duty Mobile: World Championship 2022, se observó que los países de Medio Oriente también fueron eliminados. Esto no fue bien recibido por los jugadores de Medio Oriente, pero es triste decir que realmente no pueden hacer nada al respecto.

Estado actual de la Etapa 3 en Call of Duty Mobile: World Championship

La etapa 3 del Call of Duty Mobile: World Championship comenzará el 18 de junio de 2022 para India y LATAM. Los corchetes se hicieron públicos para verlos un día antes del comienzo de la Etapa 3 y se pueden encontrar aquí.

Hasta el año pasado, GameBattles solía proporcionar a los jugadores registrados un código único que se usaría para participar en los partidos de la Etapa 3.

Pero debido a un nuevo sistema implementado este año, muchos jugadores encontraron problemas en el sitio web, lo que resultó en que solo 50 equipos de India participaran este año, de los 256 equipos que clasificaron de la Etapa 2 del Call of Duty Mobile: World Championship.

Pensamientos finales

Las cosas no parecen ir bien en el lado de los deportes electrónicos de Call of Duty: Mobile. La escena ya se ha estancado en muchas regiones, y ahora esto solo agrega leña al fuego.

Después de recibir el correo, muchos jugadores acudieron a las redes sociales para compartir su decepción, sin saber si llegarían a jugar en la próxima etapa del Campeonato Mundial después de varios meses de arduo trabajo para estar donde están actualmente. Esto ha perturbado a los jugadores, pero todavía hay esperanza de que las cosas mejoren para ellos.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.