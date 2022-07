Call of Duty Mobile Temporada 6: To the Skies – ¿Qué esperar?

COD Mobile Temporada 6: To the Skies – ¿Qué esperar?

La actualización de Call of Duty Mobile 6: To the Skies finalmente está aquí y trae consigo una gran cantidad de contenido nuevo. Lo sabemos, lo sabemos. ¡Estamos tan emocionados como tú!

La franquicia Call of Duty existe desde hace más de 19 años. En ese tiempo, se ha convertido en una de las series de videojuegos más populares de la historia.

La franquicia también es conocida por sus muchas iteraciones y spin-offs. Pero, ¿qué tan bien se mantiene este juego en dispositivos móviles? En este artículo, veremos qué podemos esperar de la última entrega, Call of Duty Mobile Season 6: To the Skies.

Estas son todas las novedades que llegan con la Temporada 6.

Como de costumbre, el juego será gratuito para descargar y jugar, con compras dentro del juego disponibles para aquellos que quieran avanzar más rápido que sus amigos.

La versión más reciente de Call of Duty Mobile se ve muy bien hasta ahora, con algunos gráficos asombrosos que realmente te hacen sentir como si estuvieras jugando en una PC o consola en lugar de en tu teléfono o tableta.

¿Qué hay de nuevo en la temporada 6 de Call of Duty Mobile?



Con Call of Duty Mobile Temporada 6: To the Skies ya disponible, pensamos que sería un buen momento para brindarles una idea de lo que sucedió en esta nueva temporada.

Temporada 6 de COD Mobile: nuevo pase de batalla. La temporada 6 de Call of Duty Mobile incluirá un nuevo pase de batalla para sus jugadores. Los usuarios podrán acceder a funciones nuevas y premium.

Algunas de las características incluirán amuletos, puntos de Call of Duty, un nuevo conjunto de armas, nuevos operadores y mucho más. Para el pase de batalla gratuito, los jugadores podrán acceder a un SMG en el nivel 21, como se ve en el sitio web oficial.

También recibirán beneficios adicionales, como camuflajes gratuitos y planos de armas. Para el pase de batalla premium, hay una gran cantidad de contenido al que acceder y recompensas adicionales como los nuevos planos de armas, el nuevo KSP 45 y mucho más.

Temporada 6 de COD Mobile: nuevo mapa. Un nuevo mapa multijugador llegará a COD Mobile esta temporada. El nombre del nuevo mapa es “Favela”. Call of Duty Season 6 ofrece un mapa que los jugadores ahora pueden disfrutar con sus amigos.

Con COD Warzone Mobile, los jugadores tendrán que luchar en los barrios marginales de Río de Janeiro para eliminar a los enemigos. Recuerda estar atento a los francotiradores y otras armas que usarán tus oponentes.

Temporada 6 de COD Mobile: Nuevo Chacal en Battle Royale. Call of Duty Mobile recibirá algunas adiciones importantes con algunos chacales que llegarán a Battle Royale. Ahora puedes usar jets para luchar y destruir enemigos.

En la Temporada 6 de Call of Duty, los jugadores obtienen jets totalmente funcionales con misiles, señuelos y una ametralladora Gatling. También pueden ver a otros jugadores, como sus oponentes y sus amigos, mientras vuelan sus aviones en los cielos.

Temporada 6 de COD Mobile: fecha de lanzamiento. Call of Duty Mobile se lanzó el 29 de junio a las 5 p.m. PT. Las ventas estarán activas del 3 al 24 de julio de 2022. Habrá descuentos en varias compras, desde un 10 % hasta un 35 % de descuento en cada uno de estos días.

Call of Duty Mobile ha recibido una actualización importante, que es la temporada 6 con el nombre "To the Skies". ¿Entonces, Qué esperas? Estamos ansiosos por ver cuánto se divierten todos cuando juegan Call of Duty Mobile 6: To the Skies.

