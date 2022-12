Call of Duty MWII: Error con cargamentos frustra a jugadores

COD MWII: Error con cargamentos frustra a jugadores

Los fanáticos de Call of Duty han disfrutado principalmente jugando la oferta premium de este año, Modern Warfare II, de Activision. Sin embargo, a pesar de ser el mayor éxito de taquilla de 2022, la última entrega de Infinity Ward enfrenta serios problemas. A estas alturas, casi todo el mundo es consciente del hecho de que Call of Duty Modern Warfare II no es un videojuego perfecto.

Tiene errores, fallas y varios otros problemas. Sin embargo, lo que es alarmante de ver es la velocidad a la que siguen apareciendo en el juego de manera constante. Y esta vez, es el mapa de envío recién agregado el que ha sido víctima de un error extraño. Recientemente, los jugadores lo informaron en Reddit.

Jugadores advirtieron a otros sobre el molesto error en el mapa de Modern Warfare II.

El error de envío de Call of Duty Modern Warfare II está arruinando la experiencia multijugador

Los miembros de la comunidad Reddit de Modern Warfare II han descubierto un problema nuevo y molesto en las partidas multijugador. Los está afectando específicamente mientras están en el mapa de envío. Este último se agregó con la actualización Season 1 Reloaded hace unos días.

Un usuario de Reddit, conocido como u/SeesThroughTime, publicó una imagen en la plataforma social mientras destacaba el contenedor dentro de Shipment, que aparece en Call of Duty Modern Warfare II.

Según lo revelado por el usuario, hay un error persistente que afecta los resultados de un partido en línea entre dos equipos. Principalmente compuesto por jugadores de dos facciones de MWII, a saber, SpecGru y KorTaq.

Jugador advierte sobre error en Call of Duty: Modern Warfare II

El usuario, en la publicación anterior, advirtió a otros jugadores de Call of Duty que no se paren en el área del contenedor de carga rojo con un círculo. De lo contrario, se obligarán a sí mismos y a sus compañeros de escuadrón a aparecer en él repetidamente durante la totalidad de una partida multijugador en Shipment. Parece que no hay solución para este problema a partir de ahora. Como el error no permitirá que los jugadores abandonen el contenedor.

La falla que rompe el juego está causando serias molestias a los jugadores que no pueden disfrutar del mapa de envío si terminan atrapados dentro de la zona de peligro. Activision e Infinity Ward aún deben abordar este problema en su próxima actualización. Con suerte, los desarrolladores notarán esta situación para proporcionar una solución rápida lo antes posible.

Call of Duty Modern Warfare II ya está disponible en todo el mundo para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Este fin de semana, los jugadores que no sean de CoD también pueden disfrutar de los modos multijugador de este juego de forma gratuita hasta el 19 de diciembre.

