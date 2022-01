Call of Duty: MW2 está siendo realizado por 11 estudios diferentes según reporte

COD: MW2 está siendo realizado por 11 estudios diferentes según reporte

El rumoreado Call of Duty: Modern Warfare 2, que se espera que sea el lanzamiento de la franquicia en 2022, supuestamente entró en una etapa alfa temprana, y aparentemente el juego está siendo desarrollado por 11 estudios diferentes.

Activison Blizzard aún no ha confirmado que se lanzará una secuela de Modern Warfare de 2019 este año, pero varios informes de septiembre indican que este será el caso.

Según el experto de la industria Tom Henderson, quien informó por primera vez sobre la existencia de Modern Warfare 2, tres estudios de Infinity Ward están trabajando en el juego junto con Treyarch, Activision, Raven, Sledgehammer, Demonware, High Moon Studios, Toys for Bob y Beenox.

La esperada secuela estaría ya en la etapa alfa de desarrollo según el reporte.

En un video de YouTube, Henderson dijo: "[La gran cantidad de estudios involucrados] no debería ser un motivo de gran preocupación, ya que la mayoría de estos estudios han tenido alguna participación en los últimos dos años para cada uno de los Título de Call of Duty. De todo lo que he escuchado con respecto a Modern Warfare 2, todo funciona sin problemas.

"Algunos desarrolladores incluso se refirieron a la versión actual de Modern Warfare como en alfa. Según mis propias cuentas, creo que esta es la primera vez que escuché que un título de Call of Duty está en su etapa alfa".

Henderson también dijo que vio imágenes de Modern Warfare 2 y que "el juego se veía muy bien [en] su etapa de desarrollo".

Según los informes, el juego incluirá una campaña con las fuerzas especiales de EE. UU. que luchan contra los cárteles de la droga colombianos y su nombre en código interno es Proyecto Cortez.

IGN calificó a Call of Duty: Modern Warfare como "genial", y dijo que sus "modos de juego variados y su excelente juego de armas sugieren que la serie se dirige en una dirección prometedora". Al juego también le fue bien comercialmente, rompiendo múltiples récords de ventas cuando se lanzó.

El próximo lanzamiento, si es oficial, no debe confundirse con el Call of Duty: Modern Warfare 2 original que se lanzó en 2009 y se remasterizó en 2020.

El reinicio de Modern Warfare en Call of Duty

Call of Duty 2019 de Infinity Ward reinició la franquicia Modern Warfare y el estudio está nuevamente al mando según el ciclo de desarrollo de tres años de la franquicia.

Después de la noticia de que Xbox adquirió Activision Blizzard, la entrada de Call of Duty de 2022 presumiblemente sería una de las tres entradas informadas de la serie que se lanzará como juegos multiplataforma, después de lo cual Xbox podría convertir la serie en una exclusiva exclusiva.

La escala de tiempo para eso podría ser más larga de lo esperado, con informes de que Activision puede deshacerse de los lanzamientos anuales de la serie.

