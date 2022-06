Call of Duty: Las 10 citas más icónicas de la franquicia

COD: Las 10 citas más icónicas de la franquicia

La serie de videojuegos Call of Duty ha sido un elemento básico de la industria durante casi dos décadas en este momento, y ha producido algunas de las experiencias más memorables para un solo jugador y multijugador para jugadores de todo el mundo.

Sin embargo, entre las campañas más agradables se encuentran las historias que atraen a los jugadores, y dentro de esas historias se encuentran algunas citas memorables.

De los muchos títulos de la franquicia, algunos personajes y citas se han destacado por encima del resto para permanecer en la mente de los jugadores mucho después de que los juegos hayan terminado.

Estas son algunas de las mejores frases dichas a lo largo de la exitosa franquicia.

Estos son los que verdaderamente se han vuelto icónicos.

Gracias Capitán Obvio

"Te estás disparando". – Frank Woods.

Las llamadas a aliados son un elemento básico en los videojuegos y, por lo general, toman la forma de consejos útiles o advertencias imperativas.

Sin embargo, con el caso de Frank Woods en Call of Duty: Black Ops, toma la forma de él haciéndole saber al jugador que le están disparando.

Se dice en un contexto serio, pero es involuntariamente hilarante. Si la acumulación de rojo en la pantalla y el sonido de los disparos no fueran suficientes, esto probablemente no disuadirá a los jugadores de continuar corriendo hacia la amenaza.

No tiene sentido en el juego (ni tendría realmente sentido en la vida real), razón por la cual es hilarante y, por lo tanto, icónico.

Dos de un tipo

"Sufres Conmigo". – Raúl Menéndez.

Black Ops II ofreció cierta innovación a la franquicia al tener lugar en el futuro y tener múltiples finales posibles según las acciones del jugador.

Si bien su historia es atractiva, sin embargo, su personaje más notable es su antagonista, Raúl Menéndez, quien se venga de Mason y Woods.

Dicho a un niño, David Mason, después de que aparentemente mataron al padre de David, muestra cómo Menéndez se ve a sí mismo en David, ya que él mismo experimentó la tragedia y la pérdida aproximadamente a la misma edad.

La cita resume cómo Menéndez aún conserva un poco de complejidad incluso cuando los jugadores tienen la tarea de cazarlo.

¿Libertad?

"Saber que estás cerca del final es una especie de libertad. Es un buen momento para hacer... un inventario". – Capitán Price.

A veces, un videojuego puede aprovechar las experiencias de la vida real mejor de lo que cualquier jugador podría haber esperado, y este momento de Modern Warfare 2 con el también icónico Capitán Price es uno de ellos.

Sabe que su momento puede estar llegando, y eso lo hace reflexionar sobre la vida.

Esto no solo ayuda a animar a los jugadores al implicar que los personajes se enfrentan al "final", sino que también hace lo que hacen todas las citas profundas: decir la verdad.

A menudo, enfrentarse a la mortalidad significa hacer un balance de la propia vida, y esta línea es aplicable mucho más allá de su contexto de origen. Es un momento en que el juego se vuelve bastante universal en sus temas.

Más frases célebres de Call of Duty

Un interrogatorio acalorado en Call of Duty

"¡Los números, Mason! ¿Qué significan?" – Jason Hudson.

Inspirado en las películas de acción clásicas, Black Ops cuenta una historia de la era de la Guerra Fría cargada de conspiraciones de la década de 1960, brindando a los jugadores una experiencia increíble con dosis de misterio y paranoia.

Todo se reduce a los números que Mason puede recibir a través de la transmisión.

Sin embargo, en el momento en que los jugadores escuchan esta línea, no está claro quién está interrogando a Mason, y los jugadores están tan a oscuras como él aparentemente.

Obliga al jugador a querer continuar, a llegar al fondo de esto como lo haría un detective.

Este ángulo agregó una sensación diferente a la serie y los jugadores nunca olvidarán el misterio.

Restaurar una pérdida

"Tu mundo como lo conocías se ha ido. ¿Hasta dónde llegarías para recuperarlo?" – Capitán Price.

Esta cita abre Call of Duty: Modern Warfare 3, un juego que concluyó esa subtrilogía de una manera que decepcionó a muchos fanáticos, hasta el punto en que es impopular decir que Modern Warfare 3 fue el mejor juego de esa serie.

Pero, ¿cómo podría esta cita de apertura no dar escalofríos a un jugador?

Los personajes tienen que recuperarse después de la devastación que dejó el final de Modern Warfare 2 y, al mismo tiempo, se enfrentan a una amenaza mundial de su antiguo enemigo, Makarov. Todo parece inútil, pero están decididos a tener éxito.

Esta cita llega increíblemente bien al patetismo de ese sentimiento. También es una pregunta convincente para la vida real. ¿Qué haría uno si aparentemente lo perdiera todo?

Ciudad muerta

"Cincuenta mil personas solían vivir aquí. Ahora es un pueblo fantasma". – Capitán MacMillan.

Posiblemente el mejor juego de Call of Duty, Modern Warfare fue el primero en alejar la serie de la Segunda Guerra Mundial, y produjo un resultado sorprendente.

Sin embargo, su cita más famosa proviene del Capitán Macmillan que describe Pripyat, la ciudad cerca de la planta de energía nuclear de Chernobyl en la misión "All Ghillied Up".

Se ha convertido en una frase que se repite con frecuencia en línea, a la que se hace referencia en particular cuando se trata de lugares abandonados o aislados, pero comenzó a partir de este juego.

La cita encaja bien con el nivel, ya que los jugadores pueden usar el sigilo para avanzar como si fueran fantasmas. Escalofriante y bien escrito.

La venganza está servida

"¡Mi nombre es Viktor Reznov, y tendré mi venganza!" – Viktor Reznov / Alex Mason.

Para la campaña de Alex Mason, los jugadores aparentemente han estado trabajando junto con Viktor Reznov de World at War para recopilar información y vengarse de aquellos que experimentaron con Mason durante su tiempo en el gulag, con Reznov matando a un ex científico alemán.

En realidad, es un Mason alucinado quien hace esto.

La villanía del científico Steiner, así como los otros objetivos que persigue Mason, se establecieron en un nivel anterior en el que el protagonista de World at War, Dimitri Petrenko, es cruelmente asesinado por ellos, lo que hace que todos los jugadores estén de acuerdo con la misión.

Cuando aparentemente vale la pena, es emocionante, incluso si una escena posterior lo recontextualiza como aterrador por la posibilidad de condenar al mundo.

Los objetivos alterados

"Dragovich, Kravchenko, Steiner... Todos deben morir". – Víctor Reznov.

Mason fue programado para ser un agente durmiente soviético, pero Reznov interfirió con su programación y agregó la directiva para que matara a estos tres hombres en venganza por la muerte de Petrenko, lo que lleva a la escena en la que se asesina a Steiner.

Se repite no solo en este juego sino una vez más en Black Ops II cuando se revela que Kravchenko está vivo, lo que ayuda a aumentar su estatus icónico.

También es un poco trágico ya que la búsqueda personal de venganza de Reznov a través de Mason casi conduce a la destrucción mundial porque Mason mata a Steiner antes de que pueda revelar lo que sabe a los estadounidenses.

Que comience la controversia

"Recuerda, nada de ruso". – Vladímir Makarov.

Muchos críticos argumentaron que Call of Duty: Modern Warfare 2 fue demasiado lejos con su misión "No Russian", con jugadores aparentemente (aunque no realmente) obligados a asesinar a civiles en un aeropuerto como una operación de bandera falsa para que la organización de Makarov impulsara la guerra.

La controversia sobre este nivel significó que su título, que proviene de la cita, sería recordado para siempre en los anales de las controversias sobre videojuegos.

Cualquiera que sea el lado en el que uno se encuentre con este tema, no hay duda de que la misión es impactante, y que para cualquiera que esté vagamente familiarizado con la controversia, esta línea es un recordatorio inmediato de eso.

Un aviso para las edades

"Presione 'F' para presentar sus respetos". –Instrucción del juego.

Es posible que ningún personaje del juego lo diga, pero este mensaje de botón de Advanced Warfare ha atraído más atención que casi cualquier otra cosa sobre la franquicia, incluida la controversia "No Russian", debido a su estado como un meme.

Está hecho en un funeral, en una escena que no tenía por qué contener interactividad.

Lo que claramente tenía la intención de involucrar al jugador en el dolor del personaje, en cambio saca al jugador del momento y le recuerda que está jugando un juego en el peor momento posible. Pero vivirá en la historia de los juegos y de Internet.

