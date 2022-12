Call of Duty: Falla inhabilita las mejores actualizaciones de campo de Warzone 2

COD: Falla inhabilita las mejores actualizaciones de campo de Warzone 2

Los desarrolladores de Call of Duty: Warzone 2 deben esperar al menos un día en el que no se encuentre una nueva grieta en su juego ya roto. El problema con Warzone 2 no es solo que tiene muchos errores y fallas, sino que hay una serie de vulnerabilidades que los jugadores han estado usando para alterar el equilibrio del juego. La última grieta viene en forma de dos de las mejores actualizaciones de campo del juego que se ejecutan en un ciclo infinito, convirtiendo a los jugadores en gigantes absolutos o asesinos silenciosos. Infinity Ward ha decidido deshabilitarlos a ambos hasta que se arreglen.

La primera de estas mejoras de campo es Battle Rage, que regenera tu salud a un ritmo mucho mayor, te hace resistente a los equipos tácticos y te da una carrera infinita. Esto es lo que prefieren los jugadores de correr y disparar, a quienes les encanta meterse en situaciones, disparar primero y hacer preguntas después. Esta actualización en un bucle significaría que serías esencialmente imparable, e incluso podrías correr hacia un enemigo y matarlo a puñetazos.

Estos son los modos que han tenido que ser deshabilitados por la falla en Warzone 2.

El siguiente es Dead Silence, que esencialmente hace que tus pasos sean inaudibles por un corto tiempo. Sin embargo, matar a alguien actualiza el temporizador. Tener esto en un bucle infinito te convierte en un ninja, capaz de escabullirse detrás de las líneas enemigas y eliminarlos uno a la vez. Además, la falla también permanece activa en el Gulag, donde se supone que las actualizaciones de campo deben anularse.

Tablero de Call of Duty: Warzone 2.0 revela investigación de problema

"Battle Rage y Dead Silence se eliminaron mientras investigamos un problema", señaló una actualización en el tablero Call of Duty: Warzone 2.0 Trello (gracias PCGamesN). Teniendo en cuenta que estas son dos de las mejores y más sólidas actualizaciones de campo, los jugadores no están contentos con el hecho de que los desarrolladores las hayan eliminado por completo en lugar de solo arreglarlas. Lo que estos jugadores no están considerando es que, incluso si un jugador obtiene una de estas mejoras de campo fallidas, sus posibilidades de ganar el partido se disparan, dejándolo muy desequilibrado.

De esta manera, los desarrolladores pueden tomarse el tiempo necesario para crear una solución adecuada para el problema, mientras los jugadores continúan disfrutando de un juego relativamente equilibrado, en teoría, por supuesto. Solo tendrá que usar algunas otras actualizaciones de campo por ahora.

