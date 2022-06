Call of Duty: Es posible que Sledgehammer nunca haga otro título de la saga

COD: Es posible que Sledgehammer nunca haga otro título de la saga

Sledgehammer Games lanzó Call of Duty: Vanguard en 2021, pero el juego ha sido una decepción comercial y crítica bastante inequívoca.

Tal vez no sea un nuevo mínimo para la franquicia, pero nada especial. Teniendo en cuenta la historia de Sledgehammer y el futuro de Call of Duty, hay razones para pensar que Sledgehammer puede volver a convertirse en un estudio de apoyo en el universo de Call of Duty.

En este artículo, le diremos todo lo que necesita saber sobre por qué Sledgehammer Games nunca hará otro Call of Duty.

Sledgehammer originalmente ayudó a Infinity Ward con Modern Warfare 3 antes de trabajar en su primer juego independiente, Advanced Warfare.

El estudio ha participado en la franquicia desde Modern Warfare 3.

Sledgehammer luego trabajó y lanzó la Segunda Guerra Mundial; luego, el estudio ayudó en Modern Warfare (2019) y Black Ops Cold War.

Vanguard es el tercer y último juego del estudio. Ahora, pregúntate, ¿qué tienen en común todos estos juegos en el mundo de Call of Duty?

¿La respuesta? No son algunos de los juegos más notables. Sí, Advanced Warfare fue generalmente muy querido en el lanzamiento, pero en los años posteriores, la comunidad no mira con cariño la era de movimiento avanzado de los juegos de Call of Duty.

Luego, WWI tuvo un lanzamiento extremadamente difícil y, aunque Sledgehammer hizo mucho trabajo después del lanzamiento, el juego nunca despegó.

Además, carecía de la personalidad de los juegos anteriores de Call of Duty de la era de la Segunda Guerra Mundial para muchos fanáticos, al igual que Vanguard.

Esto no quiere decir que Sledgehammer sea un mal estudio. De hecho, Sledgehammer es conocido por estar más en sintonía con la comunidad y más dispuesto a actualizar sus juegos de acuerdo con lo que la comunidad realmente quiere que Treyarch e Infinity Ward.

Sin embargo, los juegos que crea el estudio por sí solo no suelen ser un gran éxito en el mundo de Call of Duty.

La historia de Sledgehammer también existe en el contexto de otros juegos de Call of Duty.

Por ejemplo, tanto Modern Warfare (2019) como Black Ops Cold War, ambos más exitosos y aclamados que Vanguard, también lucharon enormemente con problemas de contenido, errores y problemas técnicos.

Esto, por supuesto, sin mencionar los problemas persistentes en estas áreas que Warzone continúa experimentando incluso hoy.

Baste decir que Raven, Infinity Ward y Treyarch podrían hacer un amplio uso de un gran estudio de soporte dedicado ahora más que nunca, especialmente a medida que los juegos de Call of Duty continúan creciendo, son más ambiciosos y requieren más recursos para desarrollarse.

Microsoft, Activision-Blizzard y el futuro de Call of Duty

En el futuro, Microsoft pronto tendrá el control directo de la franquicia Call of Duty.

Sin embargo, Microsoft no está enfocado en maximizar los ingresos de Call of Duty, no, la compañía tiene mayores aspiraciones.

Microsoft quiere vender Xboxes, sí, pero lo que es más importante, quiere vender suscripciones de Game Pass.

Estos aseguran un flujo constante y masivo de ingresos directamente a Microsoft cada semana, y Game Pass continúa funcionando en más y más dispositivos.

En consecuencia, a Microsoft no le importa tanto lanzar un juego cada año y llenar las tiendas del juego con microtransacciones para maximizar las ganancias.

No es que a la compañía no le guste el dinero, ni mucho menos, quieren más de ti, con el tiempo, que Activision.

Microsoft solo quiere que Game Pass se convierta, esencialmente, en la principal forma de disfrutar de Call of Duty.

Con el precio actual, Game Pass ya será la forma más económica de jugar Call of Duty, por lo que Microsoft debe hacer que Call of Duty sea lo mejor posible.

Y está ampliamente aceptado que menos juegos con estudios que reciben más tiempo y recursos para hacer juegos es la mejor manera de avanzar en términos de hacer los mejores juegos de Call of Duty posibles.

Para Microsoft, es una propuesta mucho más fácil que para Activision, que siempre se ha preocupado únicamente por las ventas y las ganancias por sí mismas.

Entonces, si los juegos de Call of Duty no salen todos los años, Sledgehammer Games se convierte en una redundancia en cierto sentido.

El estudio se vio obligado a desarrollar sus propios juegos porque el desarrollo de Call of Duty simplemente no se podía hacer en dos años, por lo que si Activision quería que los juegos salieran todos los años, tenían que traer un tercer estudio de desarrollo importante para que los tres pudieran alternar en un cronograma de tres años.

Si Microsoft hace que Call of Duty abandone el programa de lanzamiento anual, entonces Sledgehammer podría volver a ser un estudio de soporte.

Podría ayudar a Infinity Ward y Treyarch a desarrollar cada uno de sus juegos y asegurarse de que cada juego se lance con suficiente contenido y una cantidad razonable de errores y problemas técnicos.

Sledgehammer podría tomar la iniciativa en el aspecto de servicio en vivo de los juegos de Call of Duty desde que la compañía es muy conocido por estar en contacto con la comunidad.

