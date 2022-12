Call of Duty: El mapa Renacimiento de Warzone 2.0 habría sido filtrado

COD: El mapa Renacimiento de Warzone 2.0 habría sido filtrado

Hoy temprano, una imagen comenzó a circular en línea que supuestamente representa un mapa completamente nuevo que llega a Call of Duty: Warzone 2.0.

Hay datos adjuntos a la imagen que nos han llevado a creer que esta es, de hecho, una experiencia de 'Rebirth Island', rediseñada y actualizada para la nueva plataforma Battle Royale de Warzone 2.0. Hay sugerencias de que este mapa dará la bienvenida a un modo de resurgimiento, así como a Ground War e incluso a DMZ, el nuevo modo de tirador de extracción de Warzone 2.0.

Se habría filtrado el mapa Renacimiento para Warzone 2.0.

Vale la pena resaltar de inmediato que esta información aún no se ha confirmado, pero se están emitiendo eliminaciones de DMCA. Esto suele ser un indicador claro de que la filtración es algo creíble, pero como con cualquier rumor relacionado con los juegos, le instamos a que lo tome con pinzas. De ser cierto, el mapa Warzone 2.0 Rebirth podría lanzarse en 2023, provocando el regreso de un modo muy querido que los fanáticos ya están de luto por la pérdida.

¿Viene un mapa de Renacimiento de Call of Duty: Warzone 2.0?

Rebirth Island apareció por primera vez en Call of Duty Warzone en diciembre de 2020, llegando con la primera temporada de contenido para Black Ops Cold War. Fue una reinvención del mapa de Alcatraz que se vio en el modo Blackout de Black Ops 4, y antes de eso, en Mob of the Dead de Call of Duty Zombies. Resultó ser un éxito instantáneo entre los fanáticos, con muchos millones de jugadores apreciando el modo de formato corto basado en la reaparición en lugar de la plataforma Battle Royale de ritmo más lento.

Hace solo unas semanas que se lanzó Warzone 2.0, y todavía se está equilibrando mientras hablamos. Hay una amplia gama de problemas en curso en la plataforma, desde problemas de estabilidad y conexión hasta errores y fallas, pero aparentemente, Infinity Ward y Raven Software están trabajando arduamente para pulir la plataforma. Es un caso de muy poco, demasiado tarde para algunos, pero en su mayor parte, Warzone 2.0 está plagado de nuevas características potenciales y, sin duda, una jugabilidad emocionante.

En la actualidad, no hay absolutamente ninguna información disponible sobre este posible nuevo mapa, aparte de un nombre sugerido: Retorno. ¿Significa eso que estamos volviendo a un paisaje que hemos visto antes en la franquicia Call of Duty? No hay duda de que Warzone 2.0 ya es uno de los juegos Battle Royale más populares que existen, pero el lanzamiento de un nuevo mapa de Rebirth Island podría consolidar esa afirmación aún más.

¿Qué pasó con Warzone 1?

Tras el lanzamiento de Warzone 2.0, el primer título de Warzone, lanzado en 2020, se ha mantenido en línea, por ahora. Simplemente se llama 'Call of Duty Warzone Caldera' y está disponible en todas las plataformas principales, tal como estaba antes del lanzamiento del título de seguimiento. Si bien ofrece la misma experiencia que antes, le faltan muchas de las características más nuevas introducidas en Warzone 2.0.

Eso incluye el mapa completamente nuevo, el modo DMZ, nuevos contratos, armas, oponentes de IA repartidos por el mapa y mucho más. No tiene sentido quedarse con Caldera ahora que se lanzó Warzone 2.0, a menos que realmente te guste ese mapa basado en el Pacífico, por supuesto.

Esperemos y veamos qué sucede con 'Rebirth'.

