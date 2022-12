Call of Duty: Desarrolladores mejoran la comunicación en Warzone 2

COD: Desarrolladores mejoran la comunicación en Warzone 2

Con el género de los juegos Battle Royale tan abarrotado, a Call of Duty: Warzone 2 le ha resultado algo difícil encajar a pesar de ser tan popular, ya que muchos jugadores continúan destacando la gran cantidad de problemas que enfrenta el tirador. Dicho esto, los desarrollos recientes y las mejoras prometidas con el meta de Warzone 2 y una serie de actualizaciones parecen estar cambiando a muchos jugadores, ya que Infinity Ward y Raven Software toman muchas medidas para mejorar el juego y escuchar los comentarios de los jugadores.

Se esperan dolores de crecimiento desde el lanzamiento de Warzone 2, no solo para cualquier juego de Call of Duty sino para cualquier juego de FPS en general, pero ha habido una clara falta de comunicación constante, especialmente de Raven, el desarrollador principal de Warzone 2. Eso no es para digamos que Raven estaba ignorando a los jugadores o los comentarios, o no estaba haciendo mucho, más simplemente que el estudio no se estaba comunicando con la base de jugadores tan consistentemente como les gustaría, pero esto parece haber cambiado recientemente, así que espero que se pueda mantener.

La comunicación en Warzone 2 ha mejorado de esta manera.

Se realizaron una gran cantidad de cambios en los últimos días, con Raven e Infinity Ward señalando claramente todo en línea entre Twitter, los tableros de Trello y las notas del parche. Hemos desglosado todo para usted en la lista a continuación.

Actualizaciones y cambios recientes de Call of Duty: Warzone 2

La probabilidad de encontrarse con varios círculos se redujo del 33 % al 15 % en Call of Duty: Warzone 2

Se solucionó el problema por el cual equipar una carga perdía a los jugadores una pequeña cantidad de efectivo.

Arreglo para disminuir drásticamente el número de bloqueos.

Arreglo para evitar que los jugadores guarden el ajuste de armas en modificaciones personalizadas.

Helicóptero pesado deshabilitado en Warzone 2 para analizar su equilibrio al final del juego.

Arreglo para el aumento de la dificultad de la IA base en DMZ.

Se recomienda a los jugadores que encuentren el error de desarrollo 11557 que reinstalen el juego.

Se corrigió un error que expulsaba a los jugadores de prueba gratuita de las listas de reproducción de prueba gratuita.

Todo esto sigue a Raven Software revirtiendo la actualización de la estación de compra de Warzone 2 después de solo un día, ya que parece que la tubería de actualización para el juego multijugador se unió a la vez recientemente.

Las mejoras anteriores están lejos de ser todo lo que llega a Call of Duty, pero la gran cantidad de mejoras y cambios (grandes y pequeños) de Warzone 2 no han pasado desapercibidos para la comunidad, y muchos jugadores notan cómo los desarrolladores han dejado todo este soporte. de repente.

Todo esto realmente parece reducirse a la comunicación, ya que los jugadores de Warzone están reaccionando positivamente a los esquemas consistentes y claros de las correcciones y los próximos cambios en un juego con un meta en constante cambio. Con suerte, Raven e Infinity Ward pueden seguir así, y claramente parece estar funcionando en la forma en que mantiene a los jugadores más informados con todos y cada uno de los cambios mayores y menores.

Si quieres superar a la competencia en Battle Royale, hemos reunido el mejor equipamiento de Warzone 2 Kastov 762, junto con un vistazo al mejor equipamiento de Warzone 2 TAQ-56 también. También desglosamos cómo obtener las claves del sitio negro de Warzone 2, si desea ayuda para encontrarlas.

Te puede interesar: Call of Duty: Todo lo que necesitas saber sobre el videojuego

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Call of Duty. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.