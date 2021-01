Call of Duty: Black Ops Cold War ofrece el modo Semana de Zombies gratis

Call of Duty es una franquicia icónica que recibe un lanzamiento anual y el último se basa en la subserie Call of Duty: Black Ops.

Si bien la entrega ha existido por un tiempo, todavía hay muchos fanáticos que probablemente aún no se hayan sumergido en la entrega, pero si te quedas sin el juego, al menos tendrás la oportunidad de sumergirte en el modo de juego Zombies gratis esta semana. Lo mejor de todo es que obtienes una experiencia bastante larga con el modo.

Estamos seguros de que ya están familiarizados con el modo Zombies. Es un modo de juego que lanza a los jugadores contra una ola de zombis nazis no muertos y el mapa abre lentamente nuevas áreas para que los jugadores pasen. También está lleno de diferentes objetivos para completar, pero otros simplemente han disfrutado el desafío de adentrarse más en las oleadas de zombis no muertos. En cualquier caso, el modo de juego de esta última entrega será gratuito para que los jugadores lo disfruten durante una semana.

Call of Duty: Black Ops Cold War lanza a los jugadores a la era de la Guerra Fría

Modo Zombies en COD: Black Ops

La Verdad Noticias te informa que a partir del 14 de enero de 2021, los jugadores pueden descargar el modo Zombies de la Guerra Fría de Call of Duty: Black Ops desde el cliente de Battle.net o a través de Xbox Live y PlayStation Network. Después, tienes hasta el 21 de enero de 2021 para disfrutar del modo de juego de muertos vivientes. Podría ser tiempo suficiente para disfrutar de este modo de juego para determinar si vale la pena comprar el título después.

TE RECOMENDAMOS LEER: Call of Duty: Black Ops Cold War, el verdadero heredero del Black Ops original

En cualquier caso, si no has jugado a este juego, Call of Duty: Black Ops Cold War lanza a los jugadores a la era de la Guerra Fría. Esto se desarrolla a principios de la década de 1980, donde la historia principal parece seguir una operación negra con el oficial de la CIA Russell Adler mientras intenta rastrear y eliminar a un supuesto espía soviético conocido solo como Perseo. Dicho esto, los fanáticos de la franquicia Black Ops también verán algunas caras que regresan de la IP como Frank Woods.