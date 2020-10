Call of Duty: Black Ops Cold War en PS4 y PS5 tiene un modo exclusivo de zombis

Parece que Call of Duty: Black Ops Cold War continuará con los acuerdos de exclusividad de la franquicia con PlayStation. Se ha confirmado que Call of Duty: Black Ops Cold War en PS4 y PS5 tendrá acceso exclusivo a un modo Zombies durante todo un año.

El tráiler muestra varios mapas multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War repletos de zombies para un modo especial llamado Zombies Onslaught. Mientras que el modo Zombies estándar admite hasta cuatro jugadores, Zombies Onslaught en Black Ops Cold War está limitado a dos jugadores. El objetivo es simplemente sobrevivir contra oleadas interminables de zombis, y los jugadores obtienen recompensas exclusivas por sus esfuerzos. Sobre el papel, suena como un modo de horda estándar y no muy diferente al modo Spec Ops Survival de Call of Duty: Modern Warfare.

La Verdad Noticias te informa que Spec Ops Survival in Modern Warfare fue exclusivo de PS4 durante todo un año, lo que generó bastante controversia. Anteriormente, las ofertas de exclusividad de Call of Duty solo duraban un mes, por lo que algunos fanáticos se han quejado de que estas ofertas de exclusividad de un año son un poco extremas. De hecho, para cuando acabe este acuerdo de exclusividad, el nuevo juego de Call of Duty estará en camino, si es que aún no lo ha hecho. Además, estos modos exclusivos significan que se espera que los jugadores de PC y Xbox paguen el mismo precio que los de PlayStation por menos contenido, lo que no es nada amigable para el consumidor.

Modo Zombies Onslaught

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si bien Zombies Onslaught aparentemente será exclusivo de PlayStation, el modo principal de Zombies estará disponible para todos los jugadores. No solo eso, sino que todos los jugadores de Black Ops Cold War también tendrán una campaña para un solo jugador completa, así como el clásico multijugador de Call of Duty y acceso a nuevo contenido en Warzone.

Además, todo el contenido descargable de Call of Duty: Black Ops Cold War será gratuito y se lanzará contenido nuevo por temporadas, de forma similar a como se manejó con Modern Warfare. Black Ops Cold War tendrá pases de batalla que los jugadores pueden elegir comprar para obtener contenido adicional, además de algunos paquetes de cosméticos que se venderán en la tienda del juego. Sin embargo, todos los mapas DLC de Zombies, mapas multijugador y más se agregarán al juego sin necesidad de compra adicional.

Independientemente, los de PS4 y PS5 siguen obteniendo más contenido que los de PC y Xbox, y los jugadores de PlayStation podrán ver Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Onslaught el 13 de noviembre. Los de PC y Xbox tendrán que esperar hasta 1 de noviembre de 2021 para probar el modo.

Call of Duty: Black Ops Cold War se lanza el 13 de noviembre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.