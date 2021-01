Call of Duty: Black Ops Cold War Gung-Ho Exploit todavía está en el juego

Para muchos fanáticos, Call of Duty: Black Ops Cold War no siempre ha sido un viaje fácil. Después de su lanzamiento en noviembre, el juego ha recibido una buena cantidad de críticas, exploits y errores, muchos de los cuales se han resuelto mediante actualizaciones.

Estos van desde problemas muy serios como problemas de equilibrio con armas como el DMR, hasta problemas más alegres como usar Semtex para volar. Sin embargo, hay algunos problemas y problemas técnicos que siguen sin resolverse, incluido uno que ha seguido afectando a la comunidad.

De hecho, un problema relacionado con el beneficio de Gung-Ho aparentemente ha sido una espina en el costado de los jugadores desde el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War. Si bien es imposible suponer que Treyarch puede abordar todos los problemas tan pronto como se descubre, este problema con la ventaja aparentemente ha existido durante tanto tiempo y la comunidad lo ha mencionado varias veces que ha seguido dejando a los fanáticos frustrados de que todavía existe. en absoluto.

Activision y Treyarch parecen estar enfocados en agregar nuevo contenido al juego

Descubierto originalmente en noviembre, el error de Gung-Ho esencialmente permite a los jugadores eliminar por completo el retraso predeterminado entre el sprint y el disparo. Con la ventaja equipada y un lanzamiento como semtex o una granada de humo, los jugadores pueden mantener presionado el botón de lanzar mientras corren y disparar su arma al mismo tiempo. El principal problema con este error es que elimina por completo la capacidad de apuntar, pero demuestra ser efectivo en mapas más pequeños como Nuketown '84.

El tema sigue siendo un punto de discusión en sitios comunitarios como Reddit. Un usuario en particular llamado ChiefofCheeks expresa su frustración por el hecho de que el problema no se haya abordado durante tanto tiempo, y menciona que también le da al usuario una ventaja injusta debido a la rapidez con la que pueden moverse. Sin duda, la temporada navideña probablemente haya ralentizado las actualizaciones, que ChiefofCheeks menciona que el multijugador no ha visto un nuevo parche en aproximadamente tres semanas. Los comentaristas debajo de la publicación parecen comenzar a sentir que el problema no se abordará considerando cuánto tiempo ha permanecido intacto el exploit.

Contenido nuevo para Call of Duty: Black Ops Cold War

Por ahora, Activision y Treyarch parecen estar enfocados en agregar nuevo contenido al juego, ya que esta semana llegarán nuevos paquetes como el paquete Disavowed Assassin. Además, la actualización de mitad de temporada también está en camino el 14 de enero. La actualización traerá toneladas de contenido nuevo, como el modo de juego Dropkick y el mapa Sanatorium para Fireteam, que también cuenta con muchos vehículos nuevos terrestres, marítimos y aéreos. Aún no se sabe nada sobre las correcciones de errores, pero los fanáticos deberían saber más cuando lleguen las notas del parche para la gran actualización de mitad de temporada a finales de esta semana.

TE RECOMENDAMOS LEER: El tamaño del archivo de Call of Duty: Black Ops Cold War va a ser enorme

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.