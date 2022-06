Call of Duty: Black Ops Cold War, ¿Cuál es el mejor sniper del juego?

COD: Black Ops Cold War, ¿Cuál es el mejor sniper del juego?

Aunque Call of Duty: Black Ops Cold War podría tener más de un año en este momento, todavía tiene una base de jugadores dedicada.

Ya sea que estos jugadores simplemente disfruten de Cold War en lugar de otros títulos o que no les guste particularmente el título actual, Vanguard, todavía hay varios miles de usuarios que se suman al juego todos los días.

También hay jugadores que acaban de aprender Cold War por primera vez. Independientemente de cuántas horas tenga un jugador en el juego, todavía es necesario saber cuáles son las mejores armas actuales.

La clase de francotirador es una de las más letales en el juego.

Una de las clases más disputadas en el modo multijugador es la categoría de rifle de francotirador.

En este momento, hay cinco rifles de francotirador en Black Ops Cold War. Dos de estos, el Swiss K31 y el ZRG de 20 mm, se agregaron después del lanzamiento del juego en 2020.

Los otros tres formaban parte del juego base cuando se lanzó inicialmente. A partir de ahora, los jugadores pueden desbloquear los dos francotiradores posteriores al lanzamiento al completar desafíos específicos asociados con cada uno.

Si los jugadores buscan usar el mejor rifle de francotirador en el modo multijugador, esta es una tarea esencial.

Mejor rifle de francotirador en Call of Duty: Black Ops Cold War

Dado que Call of Duty: Black Ops Cold War no recibe muchas actualizaciones hoy en día, siendo Vanguard el título principal de CoD, las mejores armas de su clase no han cambiado mucho en el transcurso de los últimos siete meses.

Dicho esto, es probable que las actualizaciones no cambien al mejor francotirador en el modo multijugador, que es el Swiss K31.

Desde que se presentó con la actualización de contenido de la primera temporada de Cold War, el Swiss K31 ha dominado todas las facetas de la clase de francotiradores. Es la mejor opción en multijugador y se puede decir que el suizo era el mejor francotirador en Warzone hasta que se integró Vanguard.

Sin embargo, estrictamente en el modo multijugador, el Swiss K31 posee excelentes estadísticas en todos los ámbitos. En particular, el francotirador tiene fantásticas capacidades de alcance rápido gracias a su movilidad y tiempos básicos de ADS/sprint-out.

Incluso sin archivos adjuntos, los jugadores pueden hacer que el suizo suba lo suficientemente rápido como para eliminar a los oponentes en cualquier rango de izquierda a derecha. Por supuesto, con el mejor equipamiento del Swiss K31, que es básicamente el mismo tanto en Cold War como en Warzone, los jugadores pueden maximizar su éxito con el francotirador.

Los únicos otros rifles de francotirador que vale la pena usar en la Guerra Fría son el LW3 Tundra y el ZRG de 20 mm.

La Tundra es un excelente francotirador versátil que se puede usar a corta o larga distancia, mientras que el ZRG es un francotirador lento y contundente que se usa mejor a distancias más largas.

Sin embargo, podría decirse que el ZRG es el más agradable del grupo, ya que es un francotirador semiautomático que puede disparar con bastante rapidez. Aún así, para los jugadores que buscan usar el mejor francotirador absoluto, el Swiss K31 supera a todos los demás en Cold War.

