Call of Duty Black Ops Cold War: Calificación advierte sobre contenido XXX

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War está a solo un par de meses en este momento, y como es típico, la Junta de Software de Calificación de Entretenimiento (ESRB) ha compartido la calificación del próximo videojuego antes de su debut el 13 de noviembre.

Según la ESRB, Call of Duty: Black Ops Cold War está oficialmente calificado como "M" para adultos y tiene los siguientes descriptores adjuntos: Blood and Gore, referencia a drogas, violencia intensa, lenguaje fuerte y temas sugerentes, ademá de contenido XXX.

Calificación de Call of Duty: Black Ops Cold War

La calificación de Call of Duty: Black Ops Cold War asegura que el videojuego tiene violencia extrema.

Ninguno de estos es particularmente sorprendente, por supuesto, y en gran medida coincide con las calificaciones anteriores de Call of Duty ESRB. Afortunadamente, la ESRB ofrece un poco más de información sobre lo que los jugadores pueden esperar ver en el párrafo proporcionado sobre la calificación. Aquí está la calificación completa de la ESRB para el videojuego Call of Duty: Black Ops Cold War, directamente del sitio web oficial, como referencia:

"Este es un juego de disparos en primera persona, ambientado durante la Guerra Fría, en el que los jugadores exploran ubicaciones en Europa y Asia mientras participan en misiones de combate / infiltración. Los jugadores usan pistolas, ametralladoras, rifles de asalto y explosivos para matar a las fuerzas hostiles en frenético combate. Las batallas se destacan por disparos realistas, efectos de salpicaduras de sangre y gritos de dolor."

En la calificación tambien se puede leer: "Además del combate a distancia, los jugadores tienen la capacidad de apuñalar o azotar a los enemigos de cerca, o usarlos como escudos humanos. Algunas armas causan personajes para explotar en trozos de carne sangrientos. Un modo zombi también representa la decapitación y el desmembramiento, ya que los jugadores usan armas blancas y pistolas para matar hordas de soldados / criaturas no-muertos".

Pero eso no es todo, pues habla de contenido XXX: "En un escenario, volantes con las palabras "peep show" y "XXX" se puede ver junto con fotos de mujeres en lencería; un escaparate de un barrio rojo está representado con un letrero de neón que dice 'XXX'. Durante una misión, los jugadores se infiltran en un cártel de la droga; se pueden ver paquetes de drogas y montones de polvo blanco en un almacén. Las palabras 'f ** k' y 'sh * t' aparecen en el diálogo ".

Se espera que el videojuego Call of Duty: Black Ops Cold War se lance para PlayStation 4, Xbox One y PC el 13 de noviembre. También se han anunciado versiones de próxima generación para PlayStation 5 y Xbox Series X, aunque no se sabe exactamente cuándo se lanzarán, ya que las consolas en sí no tienen fechas oficiales de lanzamiento.

