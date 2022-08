Call Of Duty: Mobile inicia la temporada 7 con un nuevo tráiler de lanzamiento

COD: Mobile inicia la temporada 7 con un nuevo tráiler de lanzamiento

Activision y Tencent Games lanzaron la temporada 7 de Call Of Duty: Mobile esta semana cuando ingresan a New Vision City con un nuevo tráiler.

Va a ser interesante ya que el equipo ya ha comenzado la temporada con un crossover entre ellos y Ghost In The Shell, específicamente de la serie Stand Alone Complex, en la que puedes enganchar máscaras de personajes como Motoko, también conocida como La Mayor, y Batou.

Además de un nuevo pase de batalla, un desafío de temporada, una página de colección para el evento, un nuevo mapa en la ciudad futurista y más. Disfruta del tráiler a continuación, ya que el contenido está oficialmente en vivo en el juego.

Estas son las novedades de la temporada 7 del battle royale.

Ghost In The Shell: SAC_2045 trae una ciudad cibernética futurista a Call Of Duty: Mobile Battle Royale, ubicada alrededor de Nuketown en Isolated. Ingrese a la esfera para transportarse a un entorno nocturno con luces de neón en medio de rascacielos, cruces de vías y la plaza central. La colaboración también trae otras características inmersivas.

Más novedades de la temporada 7 de Call of Duty: Mobile

Nueva mecánica de revivir: En lugar de recuperar placas de identificación para revivir a tus compañeros de equipo caídos en Call of Duty: Mobile, ahora debes recoger sus fantasmas. Estos fantasmas, que se encuentran en el lugar donde fueron eliminados, te permiten comenzar el proceso de reimpresión y devolverlos al juego.

Enemigos PVE: Nuevos robots de IA y perros mecánicos se han infiltrado en Aislados, desafiando a los jugadores al combate PVE. Derrota a estos enemigos para recoger sus piezas, que se pueden intercambiar por una mejora de Cyberware en la Instalación de canje.

Mejoras de Cyberware: los operadores pueden instalar una de las cuatro mejoras durante una partida de Battle Royale.

Cyberbrain Drone le permite conectarse a terminales externos para controlar un microdrone que es útil para escanear y piratear objetivos hostiles; el Sistema Ocular expone a los enemigos cercanos y muestra sus estadísticas; Cyberbody Limbs otorga poder físico mejorado y un brazo derecho transformado para un ataque cuerpo a cuerpo aéreo; y Neuro Systems optimiza su precisión y capacidad de orientación.

