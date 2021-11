Call Of Duty: Filtran primeros detalles de Modern Warfare 2

En La Verdad Noticias te hemos platicado previamente de los nuevos estrenos en el mundo de los videojuegos, y recientemente Call Of Duty dio a conocer nuevos detalles sobre lo que nos espera para los próximos años.

Por lo que ahora, a través de las redes sociales se han filtrado más detalles de Modern Warfare 2, la próxima entrega, tras el más reciente estreno.

Como te hemos platicado, pronto se estrenará “Call Of Duty: Vanguard” y te hemos platicado todo lo que necesitas saber para adquirirlo.

Detalles sobre Call of Duty: Modern Warfare 2

Call Of Duty llegará pronto con esta nueva versión

Si bien aún no ha salido Vanguard, no solo se ha filtrado el nombre para el siguiente Call Of Duty, sino también algunos detalles, como que será directamente una secuela del reboot que salió en 2018.

También tendrá un sistema basado en decisiones, que tendrán un impacto proporcional en la narrativa.

Además este videojuego será para adolescentes y adultos, ya que tendrá varias escenas explícitas de Violencia y Gore.

Con respecto a la historia, esta estaría centrada en carteles de drogas ubicados en Colombia, algo que se venía practicando desde hace tiempo.

¿Cuándo se estrenará?

COD es uno de los juegos más vendidos

Aún no hay muchos detalles sobre la fecha de estreno de este videojuego, sin embargo, lo que se sabe es que tendrá reacciones más realistas y naturales.

Atomix.Vg afirma que la Task Force 141 regresará para una nueva entrega, con nuevos personajes como John “Soap” MacTavish y Simon “Ghost” Riley.

Hay que recordar que COD es uno de los juegos más populares, pero también más peligroso, no solo por su realismo, sino porque algunos carteles lo han utilizado para reclutar jóvenes.

¿Qué piensas del próximo estreno de Call Of Duty?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo de los videojuegos.

