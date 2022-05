Call Of Duty: 12 cosas más tontas que han sucedido en la franquicia

COD: 12 cosas más tontas que han sucedido en la franquicia

Call of Duty ha sido una de las mayores franquicias de juegos durante casi 20 años.

Ha habido un juego casi todos los años desde 2003, con más de tres estudios tomando turnos cada año para sacar su nuevo título de Call of Duty.

Con tantos cocineros en la cocina y tantas visiones a lo largo de los años, no sorprende que Call of Duty sea el hogar de algunas ideas demasiado tontas para no discutirlas.

Con juegos que abarcan varias décadas y varias generaciones de jugadores y consolas, es hora de abrazar la racha tonta de la serie reconociendo estos momentos.

12 - Presione F para presentar sus respetos. Durante los segmentos iniciales de Call of Duty: Advanced Warfare, los jugadores experimentan un momento emotivo cuando el protagonista pierde una extremidad y un buen amigo.

A medida que el punto de vista del jugador cambia al funeral de un soldado perdido en la guerra, nadie esperaba que apareciera el ahora icónico "Presione F para presentar sus respetos".

La razón por la que esto se siente tan tonto es que no era necesario que el jugador tuviera un evento de tiempo rápido en el que pusiera una mano en la tumba de su amigo. Saca a los jugadores de la inmersión.

11 - Jugadores contra depredador. Antes de que los juegos multijugador estuvieran llenos de colaboraciones con otras franquicias, Call of Duty: Ghosts se llevó la corona de las colaboraciones más impredecibles que llegaron al juego de disparos FPS.

La franquicia hizo un crossover que llevó al formidable Depredador a COD: Ghosts.

Esto tuvo lugar en el mapa The Ruins con la franquicia PREDATOR.

Los jugadores podían convertirse en The Predator mucho antes de que apareciera el ícono de la franquicia en Fortnite.

Esto les dio acceso a una visión infrarroja y la capacidad de usar el icónico cañón de hombro de un solo golpe. Los depredadores pueden ser un enemigo temible contra el que luchar y uno divertido en el que convertirse en el juego.

10 - Luchando contra los nazis con una pistola de rayos. Call of Duty ha retratado serios combates con armas a lo largo de la historia, hasta la actualidad e incluso en el futuro.

En Call of Duty: World at War, la segunda misión de campaña "Little Resistance" hace que el jugador asalte una playa con otros soldados estadounidenses.

Hacia el principio, si el jugador se para correctamente en un montón de charcos, las estatuas emergen del suelo hablando galimatías y sosteniendo pistolas de rayos.

La capacidad de hacer explotar a los nazis con esta arma alienígena fue divertida y tonta.

9 - Los maniquíes de Nuketown están vivos. Nuketown ha sido uno de los mapas multijugador más famosos e icónicos de la franquicia y ha estado en todos los títulos de Black Ops desde el primero.

Los maniquíes siempre han sido parte del mapa, y los jugadores siempre pensaron que eran espeluznantes.

En Call of Duty: Black Ops 3, hay un huevo de Pascua aún más espeluznante.

Si los jugadores disparan a las cabezas de todos los maniquíes en dos minutos, se puede escuchar un golpe siniestro y un ejército de maniquíes irá tras el jugador hasta que termine el juego.

8 - Un Jetpack Joyride. Después de algunos años de éxito, la franquicia Call of Duty intentó cambiar el juego de su diseño de disparos FPS y abandonó la guerra de botas sobre el terreno por algo un poco más rápido y versátil.

Comenzando con Advanced Warfare y terminando con Infinite Warfare, el jetpack permitió una acción más rápida.

Atrás quedaron los días de los tiradores propensos, cuando surgió un nuevo asesino. El tirador simplemente volaría y obligaría al jugador a seguirlo con la mira.

Los jetpacks fueron una adición tonta al juego de disparos serio, pero ciertamente fue refrescante por un tiempo.

7 - Menéndez y Woods rockean. Los fanáticos del heavy metal y Avenged Sevenfold estarán felices de saber que Call of Duty: Black Ops 2 incluye precisamente eso.

Después de los créditos finales del juego serio, los jugadores verán al villano Menéndez enloquecido por rockear en el escenario.

Este extraño huevo de Pascua se incluyó debido al amor de la banda por Black Ops.

Incluye a Méndez y Woods de la campaña, jugando en el escenario con ellos como si los eventos de la campaña nunca hubieran sucedido.

6 - Operador Snoop Dogg. Call of Duty desafió a Fortnite por su corona de Battle Royale cuando lanzó Warzone, un Battle Royale dedicado con su giro.

Lo que este título tiene que Fortnite no es el mismo peso pesado del rap, Snoop Dogg.

Sería algo bastante extraño, revisar las esquinas y planificar cuidadosamente una ruta, solo para que Snoop Dogg no lo viera en 360 grados.

Solo esperemos que sea un deporte justo y no envíe spam al botón de agacharse.

Call of Duty

5 - La historia del Proyecto Blackout. Antes de Warzone, estaba Call of Duty: Black Ops 4.

Este juego abandonó el concepto de una campaña, a favor del primer intento de la franquicia en un Battle Royale. Blackout fue un Battle Royale nuevo y único, que tenía su propia historia.

Ambientada en el futuro, regresarían íconos de Black Ops como Alex Mason y Frank Woods.

La historia fue producto de mucha especulación, ya que solo se mostró a través de mini-escenas e incluso trajo de vuelta a Sam Worthington. Sin embargo, no hubo conclusión.

La teoría de trabajo es que estos personajes resucitaron como "arquetipos", pero eso es todo lo que se sabe.

4 - Monos malvados del espacio exterior. El querido accesorio que los fanáticos esperan que nunca abandone la franquicia Call of Duty es el modo de juego Zombies.

El modo en sí es muy divertido y tiene su propia base de jugadores a la que ni siquiera le importa la campaña o el modo multijugador. Call of Duty: Black Ops presentó un mapa llamado "Ascensión", que presentaba lindos monos.

Estos "monos lindos" fueron el reemplazo de las rondas del sabueso del diablo, y estrellarían sus naves espaciales y destrozarían cualquier máquina de beneficio de la que el jugador hubiera bebido. Eran molestos, tontos y estaban en todas partes.

3 - Cameos de celebridades. Como una franquicia con mega éxito, no es de extrañar que Call of Duty pueda ahorrar dinero para que aparezcan algunos A-listers en sus juegos de vez en cuando.

Puede sacar a los jugadores de la experiencia de la historia de una serie cuando ven a Jon Snow de Game of Thrones como el villano.

Atrás quedaron los días en que las celebridades interpretaban personajes que no se parecían a ellos, como Gary Oldman como Viktor Reznov.

Hoy en día, las celebridades de la franquicia COD tienen sus rostros pegados por todas partes.

Incluso es un truco para el modo de juego Zombis presentar un equipo de celebridades para un mapa, como Ron Perlman y Jeff Goldblum en "Shadows of Evil" de Black Ops 3, un modo de juego que se ha vuelto cada vez más tonto con su historia.

2 - Godzilla contra King Kong. Este es uno de los eventos más recientes y uno de los más tontos. Warzone introdujo la "Operación Monarca", que presentaba a Godzilla y King Kong correctamente escalados en el mapa de Battle Royale.

Los Monsterverse Titans atravesarían el mapa, rugiendo y gritando, y atacando a los jugadores.

Esta colaboración mostró claramente que Call of Duty adopta características tontas y divertidas, en lugar de los tonos serios y vanguardistas por los que alguna vez fue conocido. Ahora, los jugadores pueden luchar contra un simio gigante o un lagarto con Snoop Dogg.

1 - JFK contra zombis. Cuando aparecieron los créditos de la intensa campaña de suspenso psicológico de Call of Duty: Black Ops, era dudoso que algún jugador esperara una escena de créditos finales con Castro, JFK y Nixon discutiendo en una mesa en el Pentágono.

Aún más dudoso fue cuando los zombis irrumpieron y el equipo se muestra desafiante con un arsenal de armas.

El mapa de zombies "Five" es uno de los mejores y más tontos de Treyarch, y es un clásico para las raíces del juego.

Jugar como los ex presidentes contra la horda de zombis es el modo de juego más alocado, completo con excelentes impresiones de estos políticos de la vida real y frases ingeniosas.

