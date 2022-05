Cabeza de Halo Esports promete 'buenas noticias' tras decepcionante temporada 2

Cabeza de Esports promete "buenas noticias" tras decepcionante temporada 2

La escena competitiva de Halo Infinite ha estado ansiosa tras el lanzamiento de la segunda temporada del modo multijugador y los malos cambios, algunos intencionados y otros no intencionados, que trajo consigo.

Spartan, un jugador profesional de eUnited, fue multado recientemente por críticas poco profesionales dirigidas al desarrollador de Halo, 343 Industries, luego del lanzamiento, y el líder de audiencia y deportes electrónicos de Halo, Tashi, escribió un hilo de Twitter en respuesta a las consecuencias de la multa.

En ese hilo, Tashi no solo discutió la mejor manera de expresar las críticas de Halo Infinite, sino que también prometió que pronto llegarían "buenas noticias" para calmar algunos de los temores sobre el futuro del juego.

"La multa de Spartan: esto no tiene nada que ver con censurar las críticas sobre el juego, nunca hemos impuesto una multa por simplemente criticar el juego", comentó Tashi.

Continúan las consecuencias del pobre recibimiento de las temporada 2 de Halo Infinite.

Su declaración llega después de que las redes sociales se llenaron de voces enojadas tras la revelación de que la multa de Spartan llegó. a un total considerable de $2500 de HCS con $750 adicionales recaudados por eUnited.

“Esto tiene que ver con la forma en que se entregaron las críticas. Sabemos que las tensiones son altas, pero esperamos que los profesionales de la liga mantengan la cabeza fría".

"Tyler es un buen tipo, estábamos pasando el rato en el KC Major la semana pasada viendo algunos partidos juntos y estaba tan feliz de que se estaba divirtiendo allí. Deja que se escuche tu voz, solo te pedimos que mantengas un tono profesional", agregó Tashi.

Spartan respondió a la declaración con el típico enfoque de corazón en la manga, negándose a retractarse de sus puntos originales, pero ahora expresándolos de una manera más madura.

“Le agradezco a usted y al equipo de HCS por todo lo que hacen y tengo el mayor aprecio por estar en la posición en la que estoy. Dicho esto, no me arrepiento de nada de lo que he dicho y lo mantengo".

"Quiero que Halo tenga éxito y 343 necesita hacerlo mejor. Yo, y muchos otros casuales o competitivos, somos muy apasionados por este juego y queremos que tenga éxito. En este momento, estamos siendo muy decepcionados", dijo.

La respuesta de Spartan continuó enfatizando cuán cansados y desinflados se sentían él y otros con la actual tendencia a la baja que estaba experimentando Halo Infinite, especialmente después de un lanzamiento prometedor el año pasado.

Destacar las contradicciones de la transparencia seguidas de cambios y cambios no deseados, así como el valor aparentemente vacío de la retroalimentación.

Todavía logró terminar con un llamado a la acción positivo, diciendo “ya es suficiente. Llevemos a Halo a donde debería haber estado hace mucho tiempo y empujémoslo aún más”.

Tashi respondió a Spartan, agradeciéndole su pasión y su deseo de trabajar con 343 para mejorar el juego, pero finalmente también estuvo de acuerdo con el jugador profesional:

Halo Infinite no está en un buen lugar en este momento. “Nosotros, como estudio, perdimos algo de confianza en S2 y debemos recuperarla”, dijo. "Tenemos buenas noticias para compartir muy pronto para comenzar a hacer precisamente eso".

Dudas sobre 'buenas noticias' para Halo Infinite

Queda por ver qué pueden implicar esas buenas noticias, ya sea que esté relacionado con el sector de deportes electrónicos y HCS del título o un adelanto más general para las noticias más amplias de Halo Infinite en camino.

Pero con un lanzamiento de temporada decepcionante y una temporada de seis meses por delante, cualquier buena noticia será bienvenida para el público profesional y casual que espera ver a Halo Infinite recuperarse a un lugar saludable.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Halo como que Infinite podría obtener mapas clásicos favoritos de los fanáticos pronto.

