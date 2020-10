Bloodstained: Ritual of the Night llega a dispositivos móviles

Bloodstained: Ritual of the Night es un videojuego de Metroidvania lanzado para PC y consolas en 2019. Bloodstained comenzó como un proyecto de Kickstarter que pudo recaudar la cantidad de 5.5 millones de dólares de los clientes.

Ahora, el editor NetEase Games ha revelado que Bloodstained: Ritual of the Night finalmente se dirigirá a dispositivos Android e iOS en el futuro.

Será un juego premium

Según NetEase Games, Bloodstained: Ritual of the Night será un juego premium y no un título gratuito. Por supuesto, esto se esperaba dado que los jugadores de otras plataformas tuvieron que pagar por el juego.

Por el momento, aún se desconocen las fechas de lanzamiento específicas y las regiones donde estará disponible el juego, sin embargo, NetEase Games confirmó que se está preparando un lanzamiento en inglés, lo que significa que es probable que el juego esté disponible en Occidente.

Además, la próxima versión móvil de Bloodstained: Ritual of the Night contará con una nueva interfaz de usuario, lo que facilitará su control en teléfonos inteligentes.

Los botones en pantalla también estarán disponibles y la versión móvil del juego tendrá su propio sistema de logros y contará con todo el contenido lanzado a la versión original.

Poco después de su lanzamiento, Bloodstained: Ritual of the Night recibió críticas en su mayoría positivas, especialmente su heroína Miriam es ampliamente considerada como uno de los mejores personajes femeninos de 2019.

Además, Bloodstained: Ritual of the Night se convirtió en un éxito rotundo en Nintendo Switch, dado que Bloodstained se vendió mejor en la plataforma de lo que se esperaba.

Bloodstained: Ritual of the Night está disponible para PC, PS4, Switch y Xbox One con una versión móvil actualmente en desarrollo.