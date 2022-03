BTS en Free Fire está más cerca, han liberado el primer teaser

Es cuestión de tiempo para ver a BTS dentro de Free Fire, pues Garena ha mostrado el primer teaser de esta épica colaboración, a pesar de esto sigue siendo un misterio la fecha de lanzamiento.

Después del estreno en los cines de “Permission To Dance On Stage in Seoul” de la reconocida banda, el juego respondió publicando el teaser de su proyecto juntos, en él se puede ver como uno de sus avatares mira videos del grupo de Corea del Sur.

Cuando de manera inesperado es absorbido por el celular, el teaser sin duda ha dejado una fuerte intriga en ARMY y los jugadores de Free Fire, de cómo se verá esta actualización, el video fue publicado en la plataforma YouTube.

Detalles que se han compartido sobre la colaboración entre BTS y Free Fire

Garena a través de su cuenta de twitter, el 28 de febrero sorprendió a ARMY y a sus jugadores al anunciar que tendrían una colaboración con la banda de K- Pop, indicó que los integrantes coreanos se unirán al Battle Royale.

De acuerdo con los seguidores del juego, BTS en Free Fire sería una realidad después del lanzamiento de la actualización OB33, que podría ser el 19 o 20 de marzo, pero con este teaser queda claro que está cada vez más cerca.

¿Quién es el más bonito de BTS?

De acuerdo con una encuesta realizada por la publicación británica Nubia Magazine para el The World's Most Handsome Man 2021, Kim Taehyung, V, es considerado como el más guapo del grupo.

A través de La Verdad Noticias también te informamos sobre el guapo bailarín de BTS que enamoró a ARMY en Permission To Dance.

