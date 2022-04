BTS: cómo ver el concierto Permission to Dance On Stage Las Vegas online

BTS ya se encuentra en Las Vegas preparando sus conciertos “Permission to Dance on stage”, y para que todos los miembros de ARMY puedan disfrutarlo, aquí en La Verdad Noticias te decimos cómo verlo online.

Este fin de semana la ciudad de Estados Unidos se tiñe de morado y recibe a miles de ARMY en todo el mundo, quienes se darán cita en el Allegiant Stadium para las cuatro fechas del concierto de los Bangtan Boys, las estrellas del pop de Corea del Sur más aclamadas.

Los fans que no asistirán a la tercera parada de “PTD” tras Los Ángeles y Seúl, por cuestiones como el sold out, podrán seguir el show online. Además, habrá transmisión simultánea en evento presencial, afterparty y otras actividades oficiales patrocinadas por BIGHIT.

¿Donde ver el show de BTS online?

De acuerdo con información de La República, los integrantes de BTS practicaron "Life goes on", "Boy with luv" y "Fire" en el soundcheck para la primera fecha de "Permission to dance on stage en Las Vegas".

Mientras BTS realiza la prueba de sonido para "Permission to dance on stage en Las Vegas", ARMY continúa llegando al Allegiant Stadium con vestimentas en referencia a los integrantes de Bangtan, tal como el skin de Jin para Free Fire.

ARMY asistente al Allegiant Stadium reporta que BTS inició las pruebas de sonido de "Boy with luv", canción que el grupo k-pop colaboró con Halsey, para el concierto "Permission to dance on stage en Las Vegas".

ARMY decora sus vehículos

Cabe mencionar que durante las últimas horas, ARMY viralizó fotografías de autos decorados con imágenes de BTS en homenaje del concierto presencial, "Permission to dance on stage en Las Vegas".

Los seguidores de BTS que se encuentran en Las Vegas publicaron fotografías de las placas de autos personalizadas con nombres de los integrantes k-pop, previo al inicio del concierto "Permission to dance on stage".

